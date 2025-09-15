Studebaker ganó y sigue firme en la cima

En una tarde de buen fútbol y con su gente acompañando, Studebaker superó 3-1 a Juventud Pueyrredón y ratificó su condición de puntero e invicto del torneo.

El equipo de Villa Cañás abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo con un gol de Kevin Fernández. Poco después, a los 33, Tomás Gómez amplió la diferencia y sobre el cierre de la primera etapa Fernández volvió a convertir para sellar el 3-0 parcial.

En el complemento, Juventud Pueyrredón logró descontar a los 43 minutos a través de Jeremías Pérez, de penal, pero no alcanzó para torcer el rumbo del partido.

El encuentro se disputó con arbitraje de Lautaro Martin, acompañado por los asistentes Luciano Echegaray y Pablo Rosales.

Con este triunfo, Studebaker no solo conserva su invicto sino que se afianza en lo más alto de la tabla, mientras que Juventud Pueyrredón buscará reponerse en la próxima fecha.



Así salieron a la cancha...

Studebaker (2)

1- Franco Puppo 2- Alejandro Carboneti 3- Marcos Ruiz 4- Emmanuel Andrada 5- Gonzalo Gaetan 6- Sebastián Acuña 7- Valentín Falchoni 8- Tomas Gómez 9- Guido Campagnoli 10- Kevin Fernández 11- Nicolás Bessone Suplentes 12- Juan Tardio 13- Manuel Milano 14- Ivan Bazán 15- Román Cugnoflis 16- Kevin Andrada 17- Romagnoli 18- Caresani Benjamín

Juventud Pueyrredón (1)

1- Giménez 2- Matías Torres 3- Gonzalo Valdez 4- Andrés Barrio 5- Ezequiel Albarracín 6- Marcelo Gerbaudo 7- Jeremías Araya 8- Fernando Moreno 9- Mauro Baez 10- Jeremías Pérez 11- Alain García Suplentes 12- Sebastián Laspina 13- Maximo Gularte 14- Brian Hermosa 15- Kevin Arriola 16- Enzo Saucedo 17- Alejandro Canelo 18- Alejandro Rodríguez

Secuencia de goles: 1T 21' Kevin Fernández 1x0 33' Gómez 2x0 43' K. Fernandez 3x0 2T Pérez (penal) 3x1

Arbitraje: Lautaro Martin Asistentes : Luciano Echegaray Pablo Rosales

Columnista: José Luis Cardozo