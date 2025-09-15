UDC Sub 14 cerró con triunfo en Mar del Plata

El seleccionado Sub 14 femenino de la Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro (UDC) concluyó este domingo su participación en el Campeonato Argentino de Selecciones Damas Sub 14 – Campeonato B, que se disputó en la ciudad de Mar del Plata.

En la última jornada, las chicas de la UDC mostraron su mejor versión y vencieron con claridad 5 a 1 a la Asociación del Oeste de Buenos Aires (AHO). Con este resultado, el equipo se aseguró el 7° puesto en la tabla final y cerró el torneo con un triunfo que dejó buenas sensaciones.

Durante la fase de grupos, el seleccionado integró la Zona A, junto con rivales de gran nivel competitivo. Allí, cayó en sus tres presentaciones: 1-0 frente a Federación Entrerriana, 3-0 ante Asociación Litoral y 1-0 con la Asociación Marplatense, en partidos ajustados donde la UDC no pudo plasmar sus oportunidades.

Posteriormente, en la instancia de semifinales por los puestos de reclasificación, el equipo igualó 1-1 contra Federación Neuquina, pero perdió 2-1 en los penales australianos, resultado que lo obligó a disputar el partido por el 7° lugar. Allí llegó la revancha: con una actuación sólida en todas sus líneas, las jugadoras lograron la goleada 5-1 ante AHO, despidieron el certamen con una sonrisa y sumaron experiencia para el futuro.

El Campeonato Argentino Sub 14 B reunió a ocho seleccionados de distintas regiones del país y consagró como campeón a la Asociación Tucumana, que derrotó en la final a la Asociación Pampeana. El podio lo completó la Asociación Marplatense.

Más allá del resultado deportivo, para la UDC el balance es positivo: competir en un torneo de este nivel permitió a las jugadoras medirse frente a asociaciones históricas del hockey argentino, fortalecer la unión de grupo y proyectar el crecimiento de la disciplina en la región.