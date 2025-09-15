Resultados de la Liga Venadense

Argentina cayó en Ecuador y encendió una alarma
La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.
Se jugaron diez partidos de la revancha en Primera “A” y trece en Primera “B”, correspondientes a la fecha del fin de semana.15 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
Primera División “A” – Resultados
Studebaker 3 – Juv. Pueyrredón 1
Teodelina FBC 3 – Centenario 0
Peñarol 0 – Sp. Rivadavia 2
Jorge Newbery (VT) 0 – Atl. Elortondo 1
Gral. Belgrano 0 – Sp. Carmelense 2
Sp. Sarmiento 0 – Racing Club 0
Unión y Cultura 3 – Sp. Sancti Spíritu 0
Belgrano FBC vs Hughes FBC → Suspendido (a reprogramar)
Primera División “B” – Resultados
Zona Campeonato “A”
Dep. San Jorge 4 – San Martín 0
Sp. Avellaneda 2 – Jorge Newbery (R) 4
Zona Campeonato “B”
Ciudad Nueva 3 – Central Argentino 1
Independiente (VC) 0 – Juventud Unida 2
Zona Repechaje “C”
Náutico Melincué 1 – Los Andes 2
Matienzo 2 – Sacachispa 0
Dep. Chapuy 1 – CSD Belgrano (R) 1
Zona Repechaje “D”
Sp. María Teresa 0 – Sportsman 4
Sp. Ben Hur 3 – Independiente (A) 0
Def. Talleres 1 – Nueva Era 1
Posiciones
Primera División “A”
Studebaker 53
Unión y Cultura 49
Juv. Pueyrredón 43
Teodelina FBC 42
Jorge Newbery (VT) 38
Peñarol 36
Racing Club 35
Atl. Elortondo 35
Sp. Rivadavia 33
Sp. Carmelense 33
Hughes FBC 32 (*)
Sarmiento 30
Belgrano FBC 26 (*)
Sp. Sancti Spíritu 21
Centenario 18
Gral. Belgrano 17
(*) partido pendiente
Primera División “B”
Zona Campeonato “A”
Dep. San Jorge 10
Jorge Newbery (R) 8
San Martín 8
Sp. Avellaneda 1
Zona Campeonato “B”
Juventud Unida 10
Central Argentino 10
Ciudad Nueva 9
Independiente (VC) 0
Zona Repechaje “C”
Matienzo 13
Náutico Melincué 12
Dep. Chapuy 12
Los Andes 12
Sacachispa 10
CDS Belgrano (R) 8
Zona Repechaje “D”
Nueva Era 17
Sp. Ben Hur 17
Sportman (VC) 15
Def. Talleres 11
Independiente (A) 9
Sp. María Teresa 0
📋 Columnista: José Luis Cardozo
La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
Una aeronave se precipitó durante el festival aéreo cordobés y dejó dos muertos. La tragedia enlutó a las comunidades de Bell Ville y Villa Cañás.
Actas registrales y archivos oficiales revelan una extensa red societaria vinculada al clan Kovalivker, investigado por presunto cobro de coimas en el marco de la causa de los “audios de Spagnuolo”.
Con la participación del intendente Tito Gizzi y funcionarios locales, la Municipalidad y PAMI celebraron el final de una temporada marcada por la recreación, la actividad física y la integración social.