Resultados de la Liga Venadense

Se jugaron diez partidos de la revancha en Primera “A” y trece en Primera “B”, correspondientes a la fecha del fin de semana.

Primera División “A” – Resultados

Studebaker 3 – Juv. Pueyrredón 1
Teodelina FBC 3 – Centenario 0
Peñarol 0 – Sp. Rivadavia 2
Jorge Newbery (VT) 0 – Atl. Elortondo 1
Gral. Belgrano 0 – Sp. Carmelense 2
Sp. Sarmiento 0 – Racing Club 0
Unión y Cultura 3 – Sp. Sancti Spíritu 0
Belgrano FBC vs Hughes FBC → Suspendido (a reprogramar)
 
Primera División “B” – Resultados

Zona Campeonato “A”

Dep. San Jorge 4 – San Martín 0
Sp. Avellaneda 2 – Jorge Newbery (R) 4

Zona Campeonato “B”

Ciudad Nueva 3 – Central Argentino 1
Independiente (VC) 0 – Juventud Unida 2

Zona Repechaje “C”

Náutico Melincué 1 – Los Andes 2
Matienzo 2 – Sacachispa 0
Dep. Chapuy 1 – CSD Belgrano (R) 1


Zona Repechaje “D”

Sp. María Teresa 0 – Sportsman 4
Sp. Ben Hur 3 – Independiente (A) 0
Def. Talleres 1 – Nueva Era 1
 
Posiciones
Primera División “A”

Studebaker 53
Unión y Cultura 49
Juv. Pueyrredón 43
Teodelina FBC 42
Jorge Newbery (VT) 38
Peñarol 36
Racing Club 35
Atl. Elortondo 35
Sp. Rivadavia 33
Sp. Carmelense 33
Hughes FBC 32 (*)
Sarmiento 30
Belgrano FBC 26 (*)
Sp. Sancti Spíritu 21
Centenario 18
Gral. Belgrano 17


(*) partido pendiente


Primera División “B”

Zona Campeonato “A”

Dep. San Jorge 10
Jorge Newbery (R) 8
San Martín 8
Sp. Avellaneda 1


Zona Campeonato “B”

Juventud Unida 10
Central Argentino 10
Ciudad Nueva 9
Independiente (VC) 0


Zona Repechaje “C”

Matienzo 13
Náutico Melincué 12
Dep. Chapuy 12
Los Andes 12
Sacachispa 10
CDS Belgrano (R) 8


Zona Repechaje “D”

Nueva Era 17
Sp. Ben Hur 17
Sportman (VC) 15
Def. Talleres 11
Independiente (A) 9
Sp. María Teresa 0

