Caputo fija tope al recupero de IVA y prioriza energía y transporte

El Ministerio de Economía limitó a $26.500 millones anuales el recupero de saldos fiscales. La mayor parte de los fondos se destinará a empresas de energía y transporte.Economía15 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional estableció un límite de $26.500 millones por año para las erogaciones destinadas al recupero de saldos fiscales acumulados, en el marco de la estrategia para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
La medida quedó oficializada a través de la Resolución 1353/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y afecta principalmente a empresas de servicios públicos que perciben tarifas reducidas por efecto de subsidios estatales.
Del total asignado, $24.500 millones se destinarán al sector energético, $1.800 millones al transporte y $200 millones a otros rubros. Estos montos corresponden a créditos fiscales generados por operaciones realizadas durante 2024 y por saldos pendientes entre 2018 y 2023.
El régimen de recupero contempla a aquellas empresas cuyos ingresos se ven alterados por subsidios, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia. La devolución aplica a créditos fiscales facturados por la compra, fabricación o importación de bienes —excepto automóviles—, y por locaciones de obras y servicios vinculados a su actividad.
Según la resolución, el tope se fijó “considerando las condiciones generales de los ingresos presupuestarios” y busca garantizar que los montos asignados se enmarquen en la política de consolidación del superávit fiscal.
El diario británico advierte sobre el impacto de los escándalos, la derrota en Buenos Aires y la falta de recuperación económica.
El Presidente anunciará el proyecto este lunes y los gobernadores opositores anticipan que no avalarán una nueva prórroga. Buscan que la ley se apruebe antes de fin de año.
La ANSES informó el cronograma de pagos de jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y PNC correspondiente a este viernes 12 de septiembre.
Las pensiones por invalidez y vejez serán de $224.194,02 más un bono de $70.000. Para madres de siete hijos o más, el haber total asciende a $390.277,17.
Con un IPC de 1,9% en agosto, el BCRA redujo las tasas de pases para aliviar la actividad económica. Caputo aseguró que el frente financiero comenzó a estabilizarse.
El organismo dará a conocer la variación del Índice de Precios al Consumidor, mientras consultoras estiman un alza cercana al 2%.
La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
Una aeronave se precipitó durante el festival aéreo cordobés y dejó dos muertos. La tragedia enlutó a las comunidades de Bell Ville y Villa Cañás.
Actas registrales y archivos oficiales revelan una extensa red societaria vinculada al clan Kovalivker, investigado por presunto cobro de coimas en el marco de la causa de los “audios de Spagnuolo”.
Con la participación del intendente Tito Gizzi y funcionarios locales, la Municipalidad y PAMI celebraron el final de una temporada marcada por la recreación, la actividad física y la integración social.