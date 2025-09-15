Caputo fija tope al recupero de IVA y prioriza energía y transporte

El Gobierno nacional estableció un límite de $26.500 millones por año para las erogaciones destinadas al recupero de saldos fiscales acumulados, en el marco de la estrategia para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 1353/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y afecta principalmente a empresas de servicios públicos que perciben tarifas reducidas por efecto de subsidios estatales.

Del total asignado, $24.500 millones se destinarán al sector energético, $1.800 millones al transporte y $200 millones a otros rubros. Estos montos corresponden a créditos fiscales generados por operaciones realizadas durante 2024 y por saldos pendientes entre 2018 y 2023.

El régimen de recupero contempla a aquellas empresas cuyos ingresos se ven alterados por subsidios, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia. La devolución aplica a créditos fiscales facturados por la compra, fabricación o importación de bienes —excepto automóviles—, y por locaciones de obras y servicios vinculados a su actividad.

Según la resolución, el tope se fijó “considerando las condiciones generales de los ingresos presupuestarios” y busca garantizar que los montos asignados se enmarquen en la política de consolidación del superávit fiscal.