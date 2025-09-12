Unión del Centro debutó en el Torneo Nacional Sub 14 “B” en Mar del Plata

Selección Sub 14 de la Unión del Centro rumbo a Mar del Plata
El plantel femenino competirá del 11 al 14 de septiembre en el certamen nacional. El debut será ante la Federación Entrerriana.
La Federación Unión del Centro ya está compitiendo en el Campeonato Argentino Sub 14 “B”, que se disputa en la ciudad de Mar del Plata del 11 al 14 de septiembre.Deportes del Sur12 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
El hockey de la región tiene representación nacional en Mar del Plata. Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de septiembre, el seleccionado Sub 14 “B” de la Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro participa del campeonato que reúne a jóvenes de distintas asociaciones y federaciones de todo el país.
El equipo forma parte de la Zona A, junto a rivales de peso: la Asociación Litoral, la Asociación Marplatense y la Federación Entrerriana. En su debut, los chicos de Unión del Centro cayeron por la mínima diferencia (1-0) ante Federación Entrerriana. Más tarde, en el segundo turno, enfrentaron a la Asociación Litoral, que se impuso 3-0.
La fase de grupos continuará este viernes, cuando Unión del Centro enfrente a la Asociación Marplatense, buscando recuperarse y lograr un triunfo que le permita sumar puntos y avanzar con mejor ubicación en la tabla. Los otros duelos de la jornada serán Litoral vs. Entrerriana en la misma zona y, en paralelo, los cruces de la Zona B: Tucumana, Pampeana, Neuquina y la Asociación del Oeste de Buenos Aires (AHO).
El certamen nacional se desarrolla bajo un formato que incluye fase clasificatoria, semifinales y finales, previstas para sábado y domingo. Los equipos que finalicen en las primeras dos posiciones de cada zona accederán a las semifinales por el título, mientras que el resto jugará por los puestos restantes.
Más allá de los resultados, la participación en este torneo representa una experiencia fundamental de formación y crecimiento deportivo para los jóvenes talentos de la Unión del Centro, que se miden con algunas de las asociaciones más competitivas del país. La cita en Mar del Plata les permite sumar rodaje, fortalecer el trabajo en equipo y proyectarse hacia futuros compromisos de alto nivel.
