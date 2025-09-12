Accidente en Villa Cañás entre un auto y una moto: un herido leve

Ocurrió esta mañana en la intersección de calles 57 y 48. El motociclista fue trasladado al hospital por personal del SIES 107.

Un accidente de tránsito se registró este viernes alrededor de las 9:20 en la ciudad de Villa Cañás. El hecho tuvo lugar en la esquina de calles 57 y 48, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

El conductor del rodado menor sufrió lesiones leves. Según informaron desde Bomberos Voluntarios, fue inmovilizado en el lugar y trasladado por una ambulancia del SIES 107 para su atención médica.

En el operativo intervinieron efectivos policiales, personal de Tránsito, Bomberos Voluntarios, el servicio de emergencias 107 y la empresa de emergencias EMCOFIR.

