Accidente en Villa Cañás entre un auto y una moto: un herido leve

El domingo 21 de septiembre la ciudad vivirá una jornada cultural y gastronómica con espectáculos, stands y el tradicional desfile por la paz mundial.
Ocurrió esta mañana en la intersección de calles 57 y 48. El motociclista fue trasladado al hospital por personal del SIES 107.Villa Cañás12 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Un accidente de tránsito se registró este viernes alrededor de las 9:20 en la ciudad de Villa Cañás. El hecho tuvo lugar en la esquina de calles 57 y 48, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.
El conductor del rodado menor sufrió lesiones leves. Según informaron desde Bomberos Voluntarios, fue inmovilizado en el lugar y trasladado por una ambulancia del SIES 107 para su atención médica.
En el operativo intervinieron efectivos policiales, personal de Tránsito, Bomberos Voluntarios, el servicio de emergencias 107 y la empresa de emergencias EMCOFIR.
La propuesta reúne obras de artistas locales y permanecerá abierta tres semanas en el Centro Cultural.
La Municipalidad continúa con trabajos en distintos sectores de la ciudad para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo confirmó que los interesados podrán anotarse o actualizar sus datos hasta el 30 de septiembre. Los requisitos incluyen residencia en la ciudad y conformación de un grupo familiar.
Un automóvil se incendió este lunes en la intersección de calle 36 y 53 bis. La actuación inmediata de los bomberos voluntarios impidió que las llamas se propagaran y confirmó que no hubo heridos.
La compañía anunció nuevas frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia la isla caribeña, disponibles entre enero y febrero.
La comuna entregó ayuda directa a 218 familias afectadas y gestiona créditos blandos para la reconstrucción, tras la histórica tormenta de Santa Rosa.
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.
El expresidente fue hallado culpable por organización criminal y golpismo. Se enfrenta a una pena de hasta 43 años de prisión.
La fiscal Carmen Ibarra se opuso al arresto domiciliario del adolescente de 14 años. En paralelo, el acusado de 17 irá a juicio oral por el homicidio de la niña de 7 años en La Plata.