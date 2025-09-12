ANSES: quiénes cobran este viernes 12 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos previsto para este viernes 12 de septiembre de 2025. La jornada alcanza a jubilados, pensionados y titulares de diversas asignaciones sociales.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), cobran hoy las personas con documentos terminados en 8 y 9.

Los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos y tienen DNI finalizado en 4 también acceden a su pago en la fecha.

Respecto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el beneficio se deposita a titulares con documentos terminados en 4, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) corresponde a quienes tengan DNI terminado en 2.

El sistema de Asignaciones Familiares (SUAF) se abona este viernes a titulares con documentos finalizados en 4.

Por otra parte, la Asignación por Prenatal y Maternidad alcanza a las personas con DNI terminados en 4 y 5.

En cuanto a las asignaciones de pago único —por Matrimonio, Adopción y Nacimiento—, continúan abonándose hasta el 10 de octubre sin importar la terminación del documento, al igual que las asignaciones familiares de PNC.