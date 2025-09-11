La insólita propuesta de Wanda Nara a L-Gante

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, sorprendió con una confesión sobre su vínculo con Wanda Nara. En una entrevista con el periodista Héctor Maugeri, el cantante reveló que la empresaria le propuso comprarle un auto Ferrari en caso de que decidiera casarse con ella.

“Logré tener una relación súper con ella. Se habló de hijos, de casamiento, de todo, y aún así no lo podía creer”, comentó el artista al recordar su relación con Nara.

Según detalló, la propuesta llegó de manera particular: “Me dijo ‘Nosotros somos una re pareja para toda la gente que nos ve y podemos ser más. Si hacés las cosas bien y nos casamos, te compro un Ferrari’”.

Valenzuela aseguró que no le convenció esa forma de plantearlo: “Quizás si me lo decís por el recorrido, el tiempo que llevamos, porque encajamos bien, sin Ferrari ni nada, pensaría en ir para adelante. Pero no me dejo llevar por lo fácil. Lo que viene fácil, fácil se va”.

Actualmente, ambos mantienen distancia y, según el propio L-Gante, Wanda “está en modo guerrillera” porque hace tiempo que no se hablan.