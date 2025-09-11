La insólita propuesta de Wanda Nara a L-Gante

Wanda Nara sorprendió: reveló que escribió dos libros
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.Espectáculos11 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, sorprendió con una confesión sobre su vínculo con Wanda Nara. En una entrevista con el periodista Héctor Maugeri, el cantante reveló que la empresaria le propuso comprarle un auto Ferrari en caso de que decidiera casarse con ella.
“Logré tener una relación súper con ella. Se habló de hijos, de casamiento, de todo, y aún así no lo podía creer”, comentó el artista al recordar su relación con Nara.
Según detalló, la propuesta llegó de manera particular: “Me dijo ‘Nosotros somos una re pareja para toda la gente que nos ve y podemos ser más. Si hacés las cosas bien y nos casamos, te compro un Ferrari’”.
Valenzuela aseguró que no le convenció esa forma de plantearlo: “Quizás si me lo decís por el recorrido, el tiempo que llevamos, porque encajamos bien, sin Ferrari ni nada, pensaría en ir para adelante. Pero no me dejo llevar por lo fácil. Lo que viene fácil, fácil se va”.
Actualmente, ambos mantienen distancia y, según el propio L-Gante, Wanda “está en modo guerrillera” porque hace tiempo que no se hablan.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
Wanda Nara presentó junto a Vero Lozano la nueva edición del reality culinario con figuras del deporte, la música, el periodismo y las redes. Aún restan cuatro famosos por anunciar.
La cantante contó que imitaba los gastos de su ex pareja, lo que la llevó a quedar en una situación económica complicada. Además, aseguró que él no colaboraba en la relación.
El músico compartió un emotivo momento con Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Claudio “Chiqui” Tapia luego del triunfo de Argentina frente a Venezuela en el Monumental.
Tras su separación de Martín Demichelis, la modelo fue vinculada a un hombre ocho años menor. Amigos cercanos aseguran que está disfrutando de su nueva etapa.
La líder de la Coalición Cívica contó que se ve una vez por semana con un hombre “muy famoso” y que su relación se basa en la ternura y la discreción.
Vivían en toldos de nylon, sin agua potable ni baños. La Justicia investiga si se trata de un caso de explotación laboral y posible trata de personas.
El viernes 12 de septiembre la ciudad será escenario de una movilización en defensa de la planta local y sus puestos de trabajo. La convocatoria reúne a instituciones, gremios, organizaciones y vecinos.
El activista conservador recibió un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle. Un sospechoso fue detenido y el hecho generó condenas de todo el arco político.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
El gobernador decidió no responder más a politicadesantafe.com tras sus informes sobre reelección, sobreprecios y fondos polémicos. La medida reabre el debate sobre libertad de prensa.