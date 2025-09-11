Selección Sub 14 de la Unión del Centro rumbo a Mar del Plata

La Selección Sub 14 de la Unión del Centro se prepara para disputar el torneo nacional de hockey en Mar del Plata, que se desarrollará entre el jueves 11 y el domingo 14 de septiembre. El equipo estará dirigido por Darío Urraco y abrirá su participación frente a la Federación Entrerriana.

El plantel está integrado por: Inés Frean (CEF 54), Estrella Roselló (Unión y Cultura), Constanza Santín (Sportsman), Amparo Sola (Social), Olivia Calderone (CEF 54), Paloma Domínguez (Jockey Club), Paulina Bossola (Firmat FBC), Carola Coppo (Sportsman), Miranda Heleg (Ranqueles), Claudia Herrera (Sportsman), María Calvi (Jockey Club), Tatiana Barroso (Jockey Club), Sara Fedre (Unión y Cultura), Julia Bernal (Jockey Club), Inés Bambrilla (Jockey Club), Paula Cena (Ranqueles), Isabella Borrego (Studebaker), Catalina Magneres (Jockey Club), Maitena Bosch (Sportsman) y Anahí Andrada (Nueva Era).

El cuerpo técnico se completa con Milagros Alseda como preparadora física, Luciano Parola como ayudante técnico, Victoria Rodríguez Livev como entrenadora de arqueras, María Emilia Aranda como kinesióloga, Abril Benso como jefa de equipo y Gabriel Gateu como presidente de la delegación.

El fixture marca el debut el jueves 11 a las 10 frente a la Federación Entrerriana, y ese mismo día a las 18 se enfrentarán a la Asociación Litoral. El viernes 12 a las 13:20 jugarán ante la Asociación Marplatense.

La participación de la Unión del Centro representa una oportunidad para mostrar el talento de la región en un torneo de gran nivel, donde las jugadoras buscarán experiencia y protagonismo.