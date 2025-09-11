Selección Sub 14 de la Unión del Centro rumbo a Mar del Plata

Unión del Centro debutó en el Torneo Nacional Sub 14 “B” en Mar del Plata
La Federación Unión del Centro ya está compitiendo en el Campeonato Argentino Sub 14 “B”, que se disputa en la ciudad de Mar del Plata del 11 al 14 de septiembre.
El plantel femenino competirá del 11 al 14 de septiembre en el certamen nacional. El debut será ante la Federación Entrerriana.Deportes del Sur11 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
La Selección Sub 14 de la Unión del Centro se prepara para disputar el torneo nacional de hockey en Mar del Plata, que se desarrollará entre el jueves 11 y el domingo 14 de septiembre. El equipo estará dirigido por Darío Urraco y abrirá su participación frente a la Federación Entrerriana.
El plantel está integrado por: Inés Frean (CEF 54), Estrella Roselló (Unión y Cultura), Constanza Santín (Sportsman), Amparo Sola (Social), Olivia Calderone (CEF 54), Paloma Domínguez (Jockey Club), Paulina Bossola (Firmat FBC), Carola Coppo (Sportsman), Miranda Heleg (Ranqueles), Claudia Herrera (Sportsman), María Calvi (Jockey Club), Tatiana Barroso (Jockey Club), Sara Fedre (Unión y Cultura), Julia Bernal (Jockey Club), Inés Bambrilla (Jockey Club), Paula Cena (Ranqueles), Isabella Borrego (Studebaker), Catalina Magneres (Jockey Club), Maitena Bosch (Sportsman) y Anahí Andrada (Nueva Era).
El cuerpo técnico se completa con Milagros Alseda como preparadora física, Luciano Parola como ayudante técnico, Victoria Rodríguez Livev como entrenadora de arqueras, María Emilia Aranda como kinesióloga, Abril Benso como jefa de equipo y Gabriel Gateu como presidente de la delegación.
El fixture marca el debut el jueves 11 a las 10 frente a la Federación Entrerriana, y ese mismo día a las 18 se enfrentarán a la Asociación Litoral. El viernes 12 a las 13:20 jugarán ante la Asociación Marplatense.
La participación de la Unión del Centro representa una oportunidad para mostrar el talento de la región en un torneo de gran nivel, donde las jugadoras buscarán experiencia y protagonismo.
La Federación Unión del Centro ya está compitiendo en el Campeonato Argentino Sub 14 “B”, que se disputa en la ciudad de Mar del Plata del 11 al 14 de septiembre.
El equipo de Venado Tuerto se impuso 2 a 1 en condición de visitante, en el marco de una nueva jornada de la Liga Venadense.
Se disputó la 9ª fecha de las revanchas en la Primera “A” y una nueva jornada en la Primera “B”, con duelos claves en las zonas campeonato y repechaje.
El seleccionado femenino cayó en semifinales ante Río Negro y luego frente a Noroeste en el duelo por el tercer puesto, cerrando una gran participación en Neuquén.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Niños y niñas de Villa Cañás participaron de encuentros amistosos frente al club Belgrano, en una propuesta que promovió deporte, integración y trabajo en equipo.
La compañía anunció nuevas frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia la isla caribeña, disponibles entre enero y febrero.
La comuna entregó ayuda directa a 218 familias afectadas y gestiona créditos blandos para la reconstrucción, tras la histórica tormenta de Santa Rosa.
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.
El expresidente fue hallado culpable por organización criminal y golpismo. Se enfrenta a una pena de hasta 43 años de prisión.
La fiscal Carmen Ibarra se opuso al arresto domiciliario del adolescente de 14 años. En paralelo, el acusado de 17 irá a juicio oral por el homicidio de la niña de 7 años en La Plata.