ANSES fijó los nuevos montos de PNC en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los montos actualizados de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a septiembre de 2025, junto con el calendario de pagos.



El haber base de las pensiones por invalidez y vejez quedó establecido en $224.194,02. A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que los beneficiarios que reúnan las condiciones recibirán un total de $294.194,02.

En el caso de la Pensión para Madres de siete hijos o más, el ingreso mensual se fijó en $320.277,17. Con el bono adicional, la suma asciende a $390.277,17.

Los pagos se realizan según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Además, las asignaciones familiares asociadas a las PNC podrán cobrarse entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre, sin distinción por número de documento.

Con estos ajustes, ANSES busca compensar el efecto de la inflación y garantizar un piso de ingresos a los sectores más vulnerables del sistema previsional.