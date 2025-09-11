ANSES fijó los nuevos montos de PNC en septiembre

El Gobierno celebra baja de inflación y recorta tasas de interés
Con un IPC de 1,9% en agosto, el BCRA redujo las tasas de pases para aliviar la actividad económica. Caputo aseguró que el frente financiero comenzó a estabilizarse.
Las pensiones por invalidez y vejez serán de $224.194,02 más un bono de $70.000. Para madres de siete hijos o más, el haber total asciende a $390.277,17.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los montos actualizados de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a septiembre de 2025, junto con el calendario de pagos.
El haber base de las pensiones por invalidez y vejez quedó establecido en $224.194,02. A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que los beneficiarios que reúnan las condiciones recibirán un total de $294.194,02.
En el caso de la Pensión para Madres de siete hijos o más, el ingreso mensual se fijó en $320.277,17. Con el bono adicional, la suma asciende a $390.277,17.
Los pagos se realizan según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre
Además, las asignaciones familiares asociadas a las PNC podrán cobrarse entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre, sin distinción por número de documento.
Con estos ajustes, ANSES busca compensar el efecto de la inflación y garantizar un piso de ingresos a los sectores más vulnerables del sistema previsional.
