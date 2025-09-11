El Gobierno celebra baja de inflación y recorta tasas de interés

El Gobierno nacional destacó el dato de inflación de agosto, que se ubicó en 1,9% según el Indec, y avanzó en una baja de tasas de interés con el objetivo de moderar el impacto del ajuste monetario sobre la economía real.

El Banco Central redujo por segundo día consecutivo la tasa de interés en sus operaciones de pases, que pasó del 45% previo a las elecciones al 35% anual. La medida busca descomprimir la escasez de pesos en los bancos y otorgar mayor liquidez, luego de semanas de fuerte presión sobre el tipo de cambio.

En paralelo, la licitación de deuda en pesos alcanzó una refinanciación superior al 90%, lo que implicó una expansión de más de $620.000 millones en un contexto de vencimientos por 7,25 billones de pesos. Desde el equipo económico señalaron que el proceso marca el inicio de una normalización tras el endurecimiento aplicado para contener al dólar.

El ministro de Economía, Luis Caputo, transmitió a empresarios del sector asegurador que el frente de tasas “ya se está estabilizando” y que la liquidez comienza a normalizarse. Sin embargo, analistas privados advirtieron que la reducción de los intereses aún enfrenta riesgos vinculados a la volatilidad cambiaria y a la debilidad de la actividad.

De hecho, la construcción y la industria manufacturera mostraron retrocesos en julio, con caídas de 1,8% y 2,3% respectivamente, según el Indec. Para las consultoras, la apertura de importaciones y la baja capacidad de consumo seguirán presionando los márgenes de las empresas, que absorben aumentos de costos sin trasladarlos plenamente a precios.