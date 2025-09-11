El Gobierno celebra baja de inflación y recorta tasas de interés

ANSES fijó los nuevos montos de PNC en septiembre
Las pensiones por invalidez y vejez serán de $224.194,02 más un bono de $70.000. Para madres de siete hijos o más, el haber total asciende a $390.277,17.
Con un IPC de 1,9% en agosto, el BCRA redujo las tasas de pases para aliviar la actividad económica. Caputo aseguró que el frente financiero comenzó a estabilizarse.Economía11 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional destacó el dato de inflación de agosto, que se ubicó en 1,9% según el Indec, y avanzó en una baja de tasas de interés con el objetivo de moderar el impacto del ajuste monetario sobre la economía real.
El Banco Central redujo por segundo día consecutivo la tasa de interés en sus operaciones de pases, que pasó del 45% previo a las elecciones al 35% anual. La medida busca descomprimir la escasez de pesos en los bancos y otorgar mayor liquidez, luego de semanas de fuerte presión sobre el tipo de cambio.
En paralelo, la licitación de deuda en pesos alcanzó una refinanciación superior al 90%, lo que implicó una expansión de más de $620.000 millones en un contexto de vencimientos por 7,25 billones de pesos. Desde el equipo económico señalaron que el proceso marca el inicio de una normalización tras el endurecimiento aplicado para contener al dólar.
El ministro de Economía, Luis Caputo, transmitió a empresarios del sector asegurador que el frente de tasas “ya se está estabilizando” y que la liquidez comienza a normalizarse. Sin embargo, analistas privados advirtieron que la reducción de los intereses aún enfrenta riesgos vinculados a la volatilidad cambiaria y a la debilidad de la actividad.
De hecho, la construcción y la industria manufacturera mostraron retrocesos en julio, con caídas de 1,8% y 2,3% respectivamente, según el Indec. Para las consultoras, la apertura de importaciones y la baja capacidad de consumo seguirán presionando los márgenes de las empresas, que absorben aumentos de costos sin trasladarlos plenamente a precios.
El organismo dará a conocer la variación del Índice de Precios al Consumidor, mientras consultoras estiman un alza cercana al 2%.
Tras la derrota en territorio bonaerense, el Gobierno transmitió a los inversores que la política económica seguirá sin cambios, mientras crece la tensión interna por el rumbo a seguir.
El ministro de Economía aseguró que no habrá cambios en la política fiscal, monetaria ni cambiaria, pese al revés de La Libertad Avanza en Buenos Aires.
La ANSES informó que este lunes se pagan jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas, AUH, SUAF y asignaciones familiares según la terminación del DNI.
El organismo informó el calendario de cobros que incluye asignaciones de pago único, familiares de pensiones no contributivas y la prestación por desempleo.
Vivían en toldos de nylon, sin agua potable ni baños. La Justicia investiga si se trata de un caso de explotación laboral y posible trata de personas.
El viernes 12 de septiembre la ciudad será escenario de una movilización en defensa de la planta local y sus puestos de trabajo. La convocatoria reúne a instituciones, gremios, organizaciones y vecinos.
El activista conservador recibió un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle. Un sospechoso fue detenido y el hecho generó condenas de todo el arco político.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
El gobernador decidió no responder más a politicadesantafe.com tras sus informes sobre reelección, sobreprecios y fondos polémicos. La medida reabre el debate sobre libertad de prensa.