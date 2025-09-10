Venado Tuerto: detuvieron a un hombre por robo calificado

En la tarde del martes, personal de la Comisaría 14ta, con apoyo de efectivos de la Comisaría 12da, llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Pardal al 500 de Venado Tuerto.

Durante el operativo fue aprehendido un hombre de 37 años, señalado en una investigación por un hecho de robo calificado. En el lugar también se secuestraron dos teléfonos celulares, considerados elementos de interés para la causa.

La medida judicial fue solicitada luego de tareas investigativas realizadas a partir de una denuncia radicada en sede policial, que permitieron establecer la identidad del presunto autor.

La fiscalía interviniente dispuso que el detenido sea notificado de la causa por el delito de robo calificado y permanezca alojado en sede policial hasta la audiencia imputativa.