Convención Reformadora: Santa Fe tendrá una nueva Constitución

La Convención Reformadora de Santa Fe ingresó en su etapa final con la lectura del texto completo de la nueva Constitución, que incorpora 161 artículos y 25 cláusulas transitorias. Los plenarios de cierre se desarrollarán entre este martes y miércoles, mientras que el viernes está previsto el acto de jura en la Legislatura.

El trabajo de revisión comenzó este lunes en el Espacio Cultural Universitario de la Universidad Nacional de Rosario, con la presencia del presidente de la Convención, Felipe Michlig, y del titular de la Comisión Redactora, Joaquín Blanco. Allí se repasó el articulado definitivo, surgido de las sesiones de las últimas dos semanas.

Actualmente la Constitución santafesina cuenta con 116 artículos. La nueva versión incorpora cambios en los poderes Legislativo y Ejecutivo, que comenzarán a regir en 2027, además de disposiciones sobre municipios, derecho a la ciudad y ordenamiento territorial. También se sumaron transitorias en el capítulo de Poder Judicial y en el de Declaraciones, Derechos y Garantías.

El viernes, los 69 convencionales prestarán juramento en la Cámara de Diputados. Luego, en la explanada de la Legislatura, harán lo propio el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta de Diputados Clara García y el presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco.

El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Franco Bartolacci, destacó la trascendencia del proceso: “Estamos ante un acontecimiento histórico. Que la Universidad Pública sea sede de este encuentro nos llena de orgullo”.