Convención Reformadora: Santa Fe tendrá una nueva Constitución

El diputado Miguel Rabbia cuestionó la asignación de más de mil millones de pesos a la Asociación Civil “Perseverar”, creada apenas dos meses antes de recibir los recursos de Aprecod.
La nueva Carta Magna contará con 161 artículos y 25 cláusulas transitorias. La jura se realizará este viernes en la Legislatura provincial.Política Sta Fe09 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
La Convención Reformadora de Santa Fe ingresó en su etapa final con la lectura del texto completo de la nueva Constitución, que incorpora 161 artículos y 25 cláusulas transitorias. Los plenarios de cierre se desarrollarán entre este martes y miércoles, mientras que el viernes está previsto el acto de jura en la Legislatura.
El trabajo de revisión comenzó este lunes en el Espacio Cultural Universitario de la Universidad Nacional de Rosario, con la presencia del presidente de la Convención, Felipe Michlig, y del titular de la Comisión Redactora, Joaquín Blanco. Allí se repasó el articulado definitivo, surgido de las sesiones de las últimas dos semanas.
Actualmente la Constitución santafesina cuenta con 116 artículos. La nueva versión incorpora cambios en los poderes Legislativo y Ejecutivo, que comenzarán a regir en 2027, además de disposiciones sobre municipios, derecho a la ciudad y ordenamiento territorial. También se sumaron transitorias en el capítulo de Poder Judicial y en el de Declaraciones, Derechos y Garantías.
El viernes, los 69 convencionales prestarán juramento en la Cámara de Diputados. Luego, en la explanada de la Legislatura, harán lo propio el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta de Diputados Clara García y el presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco.
El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Franco Bartolacci, destacó la trascendencia del proceso: “Estamos ante un acontecimiento histórico. Que la Universidad Pública sea sede de este encuentro nos llena de orgullo”.
La Convención Reformadora sancionó la nueva estructura del Poder Judicial santafesino. Se incorporan un Consejo de Selección de magistrados, un Jurado de Enjuiciamiento y la Defensoría del Pueblo. Hubo apoyo oficialista y críticas opositoras.
La reforma incorpora figuras de democracia directa, aunque opositores cuestionan falta de consensos y dificultades de aplicación.
El gobernador encabezó un encuentro en Rosario para coordinar la asistencia a las localidades más afectadas por el temporal. María Teresa y La Chispa concentraron las intervenciones más urgentes.
El gobernador Maximiliano Pullaro quedará marcado por la Reforma de la Constitución de Santa Fe, una modificación estructural que no se lograba desde 1962.
La Convención Reformadora aprobó cambios en la Constitución provincial que permiten un mandato consecutivo. Pullaro podrá competir en 2027.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.
El filicidio fue cometido el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad.
Luego de una reunión entre los dirigentes del ´Rojo´ y APreViDe, la suspensión podría quedar sin efecto.
Las autoridades cortaron la calle para efectuar el operativo de emergencia.