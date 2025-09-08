Balvanera: 500 evacuados por el derrame de cianuro de hidrógeno en un laboratorio

Salta: condenaron a prisión perpetua a la mujer que asesinó a su hijo
El filicidio fue cometido el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad.
Las autoridades cortaron la calle para efectuar el operativo de emergencia.Sociedad08 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
Unas 500 personas fueron evacuadas por el derrame de cianuro de hidrógeno en el laboratorio ANDAR del barrio porteño de Balvanera.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la sustancia tóxica se registró en el sector del subsuelo, por lo que se procedió al corte de calles.
El filicidio fue cometido el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad.
El Ministerio de Seguridad lanzó un organismo especializado en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Buscan centralizar información y coordinar acciones a nivel regional.
Alejandro Ruffo admitió ante un médico que asfixió a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora. La fiscalía incorporó la frase a la causa y pidió que quede firme la prisión preventiva.
La pintura hallada en Mar del Plata quedará bajo resguardo del máximo tribunal mientras se define su destino. La causa penal contra la pareja que la tenía en su poder continúa en trámite.
Walter Sola, ex presidente de la comuna de Villa Saralegui, fue arrestado junto a su hijo en el marco de una causa judicial. Hubo una decena de allanamientos en San Justo.
La enfermedad afecta a unas 1.300 personas al año en el país. Especialistas destacan la importancia del diagnóstico temprano y remarcan que los avances médicos duplicaron la sobrevida en dos décadas.
Se disputó la 9ª fecha de las revanchas en la Primera “A” y una nueva jornada en la Primera “B”, con duelos claves en las zonas campeonato y repechaje.
El mandatario de Venado Tuerto viajará a Panamá para participar de un encuentro internacional junto a 30 alcaldes de la región. Durante su ausencia, quedará a cargo Santiago Meardi.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
El jueves 11, el Centro Cultural Municipal abrirá sus puertas a una exposición de dibujos, fotos y objetos vinculados al Futurismo. La entrada será libre y gratuita.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.