Independiente podría levantar la clausura de su estadio para el partido del sábado ante Banfield

Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia
El piloto argentino no pudo superar la Q1 en Monza y partirá desde la 18ª posición este domingo. Su compañero Pierre Gasly saldrá último.
Luego de una reunión entre los dirigentes del ´Rojo´ y APreViDe, la suspensión podría quedar sin efecto.Deportes08 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
Independiente mantuvo una reunión con las autoridades de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) para definir el nuevo protocolo de seguridad y levantar la clausura del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini para el partido del sábado ante Banfield.
El pasado miércoles 20 de agosto, la barbarie se apoderó del partido entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que se suspendió por serios y violentos incidentes. Horas después, estos hechos de gravedad decantaron en la clausura del estadio para realizar pericias y, en lo deportivo, el jueves fue descalificado el ´Rojo´ del certamen.
Por esta clausura, el partido del fin de semana del 24 de agosto ante Platense en condición de local fue suspendido y, este sábado, Independiente volvería a su casa tras los incidentes ante la Universidad de Chile.
Por ello, las autoridades del ´Rojo´ y del APreViDe mantuvieron una reunión para definir el nuevo protocolo de seguridad y levantar la clausura del estadio. Independiente hizo una presentación en la que el organismo provincial realizó algunas modificaciones menores y este lunes podría aprobarse.
Además, uno de los puntos destacados es que APreViDe y la policía bonaerense tendrán más injerencia en el operativo. Así, Independiente jugaría en su estadio el próximo sábado ante Banfield con aforo completo desde las 16.45 horas.
Con dos goles de Lionel Messi y otro de Lautaro Martínez, la Selección se despidió de su gente con una victoria contundente en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
La Selección enfrentará a la Vinotinto este jueves a las 20.30 en Buenos Aires. El encuentro podría ser el último de Messi en Eliminatorias como local y será transmitido por Telefé, TyC Sports y DSports.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
Este jueves, la Selección jugará en el Monumental el último partido oficial de Lionel Messi en el país. Será por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
El entrenador de Boca permanece en observación en el Instituto Fleni de Belgrano. Su entorno asegura que se encuentra bien y que la medida es preventiva.
Se disputó la 9ª fecha de las revanchas en la Primera “A” y una nueva jornada en la Primera “B”, con duelos claves en las zonas campeonato y repechaje.
El mandatario de Venado Tuerto viajará a Panamá para participar de un encuentro internacional junto a 30 alcaldes de la región. Durante su ausencia, quedará a cargo Santiago Meardi.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
El jueves 11, el Centro Cultural Municipal abrirá sus puertas a una exposición de dibujos, fotos y objetos vinculados al Futurismo. La entrada será libre y gratuita.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.