Teodelina celebró el Día del Niño en Plaza Ituzaingó

Una tarde de juegos, música y sonrisas reunió a las familias en el corazón de la localidad.

Teodelina08 de septiembre de 2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
El pasado sábado, la Plaza Ituzaingó de Teodelina se convirtió en el epicentro de la alegría con la celebración del Día del Niño. Vecinos y familias disfrutaron de una jornada pensada especialmente para los más pequeños, con propuestas recreativas y culturales.

Durante la tarde, hubo inflables, un sector de juegos para los más chiquitos, copos de azúcar, golosinas y un espacio con producciones locales que se compartieron en un ambiente familiar.

Uno de los momentos más esperados fue la reinauguración de la tradicional calesita de la plaza, que volvió a girar para los niños y se llenó de aplausos y sonrisas.

El cierre estuvo a cargo del circo itinerante Jujujaju, que con su espectáculo de humor y destrezas cautivó a grandes y chicos, dejando un recuerdo inolvidable en la comunidad.

