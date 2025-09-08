Teodelina celebró el Día del Niño en Plaza Ituzaingó

Concejales electos de Teodelina reclaman la puesta en marcha del Concejo
Los nuevos representantes solicitaron la convocatoria formal para que el cuerpo legislativo comience a sesionar.
Teodelina08 de septiembre de 2025
El pasado sábado, la Plaza Ituzaingó de Teodelina se convirtió en el epicentro de la alegría con la celebración del Día del Niño. Vecinos y familias disfrutaron de una jornada pensada especialmente para los más pequeños, con propuestas recreativas y culturales.
Durante la tarde, hubo inflables, un sector de juegos para los más chiquitos, copos de azúcar, golosinas y un espacio con producciones locales que se compartieron en un ambiente familiar.
Uno de los momentos más esperados fue la reinauguración de la tradicional calesita de la plaza, que volvió a girar para los niños y se llenó de aplausos y sonrisas.
El cierre estuvo a cargo del circo itinerante Jujujaju, que con su espectáculo de humor y destrezas cautivó a grandes y chicos, dejando un recuerdo inolvidable en la comunidad.
La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) de Teodelina anunció la convocatoria a su Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 19:30 horas, en la sede social ubicada en Belgrano 524 de la ciudad.
En el Club de los Abuelos se realizó un encuentro con estudiantes secundarios para reflexionar sobre problemáticas actuales de la adolescencia.
Con homenajes, danza y la visita del actor Gustavo Garzón, quedó formalmente abierto en Teodelina el tradicional Encuentro Interprovincial de Teatro, que reúne a artistas y vecinos de la región.
El lunes 25 de agosto, estudiantes de 7mo grado y nivel secundario participarán de una charla en el Club de los Abuelos a cargo de Ayrton Oviedo.
La psicóloga Andrea Garbelina brindará una conferencia abierta sobre el impacto de la tecnología en la crianza. Será el viernes 29 de agosto en la Biblioteca Popular.
El 18 de septiembre en la Estación Belgrano se rematarán 159 lotes, incluyendo vehículos, inmuebles, joyas y electrodomésticos incautados al crimen organizado.
Todas las escuelas incorporarán de manera progresiva dos horas semanales de lenguas extranjeras. Los estudiantes podrán elegir entre cinco opciones.
La provincia concentra captura, acopio y comercio ilegal de especies amenazadas, y funciona como corredor hacia Buenos Aires. El cardenal amarillo y el loro hablador figuran entre las más comprometidas.
Santiago Oría, el cineasta de Javier Milei, lanzó un ruego urgente en redes: "Andá a votar YA MISMO. Por la patria, por el Javo". Crece el temor al ausentismo.
El dato anterior, publicado a las 14, daba cuenta de que a esa hora había votado un tercio del padrón.