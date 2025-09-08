Caputo ratificó el rumbo económico tras la derrota electoral

ANSES: quiénes cobran este lunes 8 de septiembre
La ANSES informó que este lunes se pagan jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas, AUH, SUAF y asignaciones familiares según la terminación del DNI.
El ministro de Economía aseguró que no habrá cambios en la política fiscal, monetaria ni cambiaria, pese al revés de La Libertad Avanza en Buenos Aires.Economía08 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El ministro de Economía, Luis Caputo, salió rápidamente a fijar postura luego de la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses.
En un breve mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario despejó cualquier especulación sobre eventuales giros en la política oficial. “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, escribió.
La declaración se produjo horas después del discurso del presidente Javier Milei, quien también ratificó la hoja de ruta del Gobierno y aseguró que el traspié electoral no implica modificaciones en el programa en curso. “Esto dará lugar a un análisis profundo y a una autocrítica, los errores se van a corregir; no hay margen para repetirlos”, señaló el mandatario.
Sin embargo, Milei enfatizó que los pilares de su gestión seguirán firmes: equilibrio fiscal, esquema cambiario, desregulación y reformas en el área de Capital Humano. “No se retrocede ni un milímetro. No solo se ratifica el modelo, sino que se profundiza y acelera. Vamos a defender con uñas y dientes lo que permitió sacar a 12 millones de la pobreza”, afirmó.
El escenario político y económico queda ahora marcado por la tensión entre los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires y la continuidad del plan económico nacional, de cara a los comicios generales del 26 de octubre.
La ANSES informó que este lunes se pagan jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas, AUH, SUAF y asignaciones familiares según la terminación del DNI.
El organismo informó el calendario de cobros que incluye asignaciones de pago único, familiares de pensiones no contributivas y la prestación por desempleo.
El mensaje en el cierre de campaña bonaerense generó optimismo en los mercados: los ADR subieron hasta 5% y el riesgo país quedó cerca de 900 puntos.
El organismo previsional confirmó el calendario de pagos de hoy, que incluye asignaciones y la prestación por desempleo.
La jueza de Nueva York rechazó el pedido argentino de limitar la información a bienes comerciales y ordenó incluir también los estratégicos de defensa en la causa YPF.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el Tesoro Nacional venderá divisas en medio de la crisis política y económica que atraviesa el gobierno de Javier Milei.
El 18 de septiembre en la Estación Belgrano se rematarán 159 lotes, incluyendo vehículos, inmuebles, joyas y electrodomésticos incautados al crimen organizado.
Todas las escuelas incorporarán de manera progresiva dos horas semanales de lenguas extranjeras. Los estudiantes podrán elegir entre cinco opciones.
La provincia concentra captura, acopio y comercio ilegal de especies amenazadas, y funciona como corredor hacia Buenos Aires. El cardenal amarillo y el loro hablador figuran entre las más comprometidas.
Santiago Oría, el cineasta de Javier Milei, lanzó un ruego urgente en redes: "Andá a votar YA MISMO. Por la patria, por el Javo". Crece el temor al ausentismo.
El dato anterior, publicado a las 14, daba cuenta de que a esa hora había votado un tercio del padrón.