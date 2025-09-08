Caputo ratificó el rumbo económico tras la derrota electoral

El ministro de Economía aseguró que no habrá cambios en la política fiscal, monetaria ni cambiaria, pese al revés de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Economía08 de septiembre de 2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
luis_caputo
Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió rápidamente a fijar postura luego de la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses.

En un breve mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario despejó cualquier especulación sobre eventuales giros en la política oficial. “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, escribió.

La declaración se produjo horas después del discurso del presidente Javier Milei, quien también ratificó la hoja de ruta del Gobierno y aseguró que el traspié electoral no implica modificaciones en el programa en curso. “Esto dará lugar a un análisis profundo y a una autocrítica, los errores se van a corregir; no hay margen para repetirlos”, señaló el mandatario.

Sin embargo, Milei enfatizó que los pilares de su gestión seguirán firmes: equilibrio fiscal, esquema cambiario, desregulación y reformas en el área de Capital Humano. “No se retrocede ni un milímetro. No solo se ratifica el modelo, sino que se profundiza y acelera. Vamos a defender con uñas y dientes lo que permitió sacar a 12 millones de la pobreza”, afirmó.

El escenario político y económico queda ahora marcado por la tensión entre los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires y la continuidad del plan económico nacional, de cara a los comicios generales del 26 de octubre.

