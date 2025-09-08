ANSES: quiénes cobran este lunes 8 de septiembre

Caputo ratificó el rumbo económico tras la derrota electoral
El ministro de Economía aseguró que no habrá cambios en la política fiscal, monetaria ni cambiaria, pese al revés de La Libertad Avanza en Buenos Aires.
La ANSES informó que este lunes se pagan jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas, AUH, SUAF y asignaciones familiares según la terminación del DNI.Economía08 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos previsto para este lunes 8 de septiembre de 2025. La jornada incluye el cobro de jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones sociales.
En el caso de Pensiones No Contributivas (PNC), hoy perciben sus haberes los beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1.
Los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo también cobran este lunes, siempre que su DNI finalice en 0.
Por su parte, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del SUAF recibirán el pago si cuentan con DNI terminados en 0.
Además, las asignaciones de pago único (por matrimonio, adopción y nacimiento) están disponibles para todas las terminaciones de documento hasta el 10 de octubre. Lo mismo aplica para las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas, que pueden cobrarse en ese mismo plazo.
El calendario continuará en los próximos días, con fechas escalonadas de acuerdo a la finalización del número de documento.
El organismo informó el calendario de cobros que incluye asignaciones de pago único, familiares de pensiones no contributivas y la prestación por desempleo.
El mensaje en el cierre de campaña bonaerense generó optimismo en los mercados: los ADR subieron hasta 5% y el riesgo país quedó cerca de 900 puntos.
El organismo previsional confirmó el calendario de pagos de hoy, que incluye asignaciones y la prestación por desempleo.
La jueza de Nueva York rechazó el pedido argentino de limitar la información a bienes comerciales y ordenó incluir también los estratégicos de defensa en la causa YPF.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el Tesoro Nacional venderá divisas en medio de la crisis política y económica que atraviesa el gobierno de Javier Milei.
El 18 de septiembre en la Estación Belgrano se rematarán 159 lotes, incluyendo vehículos, inmuebles, joyas y electrodomésticos incautados al crimen organizado.
Todas las escuelas incorporarán de manera progresiva dos horas semanales de lenguas extranjeras. Los estudiantes podrán elegir entre cinco opciones.
La provincia concentra captura, acopio y comercio ilegal de especies amenazadas, y funciona como corredor hacia Buenos Aires. El cardenal amarillo y el loro hablador figuran entre las más comprometidas.
Santiago Oría, el cineasta de Javier Milei, lanzó un ruego urgente en redes: "Andá a votar YA MISMO. Por la patria, por el Javo". Crece el temor al ausentismo.
El dato anterior, publicado a las 14, daba cuenta de que a esa hora había votado un tercio del padrón.