ANSES: quiénes cobran este lunes 8 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos previsto para este lunes 8 de septiembre de 2025. La jornada incluye el cobro de jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones sociales.

En el caso de Pensiones No Contributivas (PNC), hoy perciben sus haberes los beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1.

Los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo también cobran este lunes, siempre que su DNI finalice en 0.

Por su parte, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del SUAF recibirán el pago si cuentan con DNI terminados en 0.

Además, las asignaciones de pago único (por matrimonio, adopción y nacimiento) están disponibles para todas las terminaciones de documento hasta el 10 de octubre. Lo mismo aplica para las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas, que pueden cobrarse en ese mismo plazo.

El calendario continuará en los próximos días, con fechas escalonadas de acuerdo a la finalización del número de documento.