Defensores Talleres superó a Sportsman en la novena fecha

El equipo de Venado Tuerto se impuso 2 a 1 en condición de visitante, en el marco de una nueva jornada de la Liga Venadense.

Deportes del Sur08 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
LIGA VENADENSE
LIGA VENADENSE

La Liga Venadense de Fútbol cumplió este fin de semana con la novena fecha de la segunda rueda en la Primera División “A”. Dentro de la Zona Repechaje, Sportsman de Villa Cañás recibió a Defensores Talleres y terminó cayendo 2 a 1 en su casa.

El encuentro, dirigido por el árbitro Sandro López, tuvo un trámite parejo, aunque la visita supo aprovechar sus oportunidades. Los goles del conjunto venadense llegaron a través de Néstor Giuleti y Matías Salcedo. Para el local descontó Guillermo Speerli.

Por el lado del “Tren Blanco”, el equipo formó con Sebastián Sánchez en el arco; Martin Clivio, Guido Carmana, Benjamín Serra y Juan Ortiz en el fondo; Guillermo Speerli, Julián Andrada, Agustín Blanco y Facundo Lousto en el medio; mientras que la delantera fue para Ezequiel Maidana y Santiago Paoloni. En el banco estuvieron, entre otros, Nazareno Príncipe, Francisco Sogno y Facundo Rodríguez. El cuerpo técnico estuvo encabezado por Yngallina – Moyano.

En tanto, Defensores Talleres saltó al campo con Damian Guzmán; Juan Obregón, Valentín Aguilar, Agustín Rodríguez y Matías Bazán; Claudio Junco, Néstor Giuleti y Alejo Escudero; más Agustín Bustamante, Matías Salcedo y Gianfranco Casadey en ataque. El equipo fue dirigido por De Luz – Aguilar.

Con este resultado, el conjunto de Barrio Sur sumó puntos importantes fuera de casa, mientras que Sportsman deberá recuperarse en la próxima jornada para seguir peleando en la Zona Repechaje.

Sportsman (1)
1- Sebastián Sánchez 
2- Martin Clivio
3- Guido Carmana 
4- Benjamín Serra
5- Juan Ortiz 
6- Guillermo Speerli
7- Julián Andrada
8- Agustín Blanco
9- Ezequiel Maidana
10- Facundo Lousto
11- Santiago Paoloni
Suplentes 
12- Nazareno Príncipe 
13- Francisco Sogno
14- Carlos Perovich 
15- Tomás Teixido 
16- Lautaro López 
17- Facundo Rodríguez 
18- Jesús Borbalan 
DT Yngallina - Moyano

Defensores Talleres (2)
1- Damian Guzmán 
2- Juan Obregon
3- Valentín Aguilar
4- Agustín Rodríguez 
5- Matias Bazán 
6- Claudio Junco
7- Néstor Giuleti
8- Alejo Escudero
9- Agustín Bustamante
10- Matías Salcedo 
11- Gianfranco Casadey
Suplentes
12- 
13- 
14- José Boneto
15- Juan Marian
16- Lucas Michelud
17- Ariel Villalba
18- 
DT De Luz - Aguilar

Goles : 
Sportsman...Speerli 
Defensores Talleres...Giuleti - Salcedo 

Árbitro : Sandro López 

Colaboración: José Luis Cardozo

Te puede interesar
Lo más visto
trafico-ilegal-de-aves

Santa Fe, epicentro del tráfico de aves silvestres

LORENA ACOSTA
Santa Fe07 de septiembre de 2025

La provincia concentra captura, acopio y comercio ilegal de especies amenazadas, y funciona como corredor hacia Buenos Aires. El cardenal amarillo y el loro hablador figuran entre las más comprometidas.

Boletín de noticias