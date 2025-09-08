Defensores Talleres superó a Sportsman en la novena fecha

La Liga Venadense de Fútbol cumplió este fin de semana con la novena fecha de la segunda rueda en la Primera División “A”. Dentro de la Zona Repechaje, Sportsman de Villa Cañás recibió a Defensores Talleres y terminó cayendo 2 a 1 en su casa.

El encuentro, dirigido por el árbitro Sandro López, tuvo un trámite parejo, aunque la visita supo aprovechar sus oportunidades. Los goles del conjunto venadense llegaron a través de Néstor Giuleti y Matías Salcedo. Para el local descontó Guillermo Speerli.

Por el lado del “Tren Blanco”, el equipo formó con Sebastián Sánchez en el arco; Martin Clivio, Guido Carmana, Benjamín Serra y Juan Ortiz en el fondo; Guillermo Speerli, Julián Andrada, Agustín Blanco y Facundo Lousto en el medio; mientras que la delantera fue para Ezequiel Maidana y Santiago Paoloni. En el banco estuvieron, entre otros, Nazareno Príncipe, Francisco Sogno y Facundo Rodríguez. El cuerpo técnico estuvo encabezado por Yngallina – Moyano.

En tanto, Defensores Talleres saltó al campo con Damian Guzmán; Juan Obregón, Valentín Aguilar, Agustín Rodríguez y Matías Bazán; Claudio Junco, Néstor Giuleti y Alejo Escudero; más Agustín Bustamante, Matías Salcedo y Gianfranco Casadey en ataque. El equipo fue dirigido por De Luz – Aguilar.

Con este resultado, el conjunto de Barrio Sur sumó puntos importantes fuera de casa, mientras que Sportsman deberá recuperarse en la próxima jornada para seguir peleando en la Zona Repechaje.





Goles :

Sportsman...Speerli

Defensores Talleres...Giuleti - Salcedo

Árbitro : Sandro López

Colaboración: José Luis Cardozo