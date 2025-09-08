Resultados y posiciones de la Liga Venadense

Defensores Talleres superó a Sportsman en la novena fecha
El equipo de Venado Tuerto se impuso 2 a 1 en condición de visitante, en el marco de una nueva jornada de la Liga Venadense.
Se disputó la 9ª fecha de las revanchas en la Primera “A” y una nueva jornada en la Primera “B”, con duelos claves en las zonas campeonato y repechaje.Deportes del Sur08 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Resultados
Primera División “A”
Unión y Cultura 0 – Studebaker 0
Sp. Sancti Spíritu 0 – Sp. Sarmiento 1
Racing Club 2 – Gral. Belgrano 0
Sp. Carmelense 3 – Jorge Newbery (VT) 0
Atl. Elortondo 1 – Peñarol 2
Sp. Rivadavia 0 – Teodelina FBC 5
Centenario 0 – Belgrano FBC 0
Hughes FBC 3 – Juv. Pueyrredón 4
Primera División “B”
Zona Campeonato “A”
Jorge Newbery (R) 3 – Dep. San Jorge 2
San Martín 4 – Sp. Avellaneda 0
Zona Campeonato “B”
Juventud Unida 2 – Ciudad Nueva 0
Central Argentino 1 – Independiente (VC) 0
Zona Repechaje “C”
Los Andes 0 – Dep. Chapuy 1
CSD Belgrano (R) 2 – Matienzo 0
Sacachispa 0 – Náutico Melincué 0
Zona Repechaje “D”
Sportsman (VC) 1 – Def. Talleres 2
Nueva Era 4 – Sp. Ben Hur 1
Independiente (A) 1 – Sp. María Teresa 0
Posiciones
Primera División “A”
Studebaker 50
Unión y Cultura 46
Juv. Pueyrredón 43
Teodelina FBC 39
Jorge Newbery (VT) 38
Peñarol 36
Racing Club 34
Atl. Elortondo 32
Hughes FBC 32
Sp. Rivadavia 30
Sp. Carmelense 30
Sarmiento 29
Belgrano FBC 26
Sp. Sancti Spíritu 21
Centenario 18
Gral. Belgrano 17
Primera División “B”
Zona Campeonato “A”
San Martín 8
Dep. San Jorge 7
Jorge Newbery (R) 5
Sp. Avellaneda 1
Zona Campeonato “B”
Central Argentino 10
Juventud Unida 7
Ciudad Nueva 6
Independiente (VC) 0
Zona Repechaje “C”
Náutico Melincué 12
Dep. Chapuy 11
Matienzo 10
Sacachispa 10
Los Andes 9
CSD Belgrano (R) 7
Zona Repechaje “D”
Nueva Era 16
Sp. Ben Hur 14
Sportsman (VC) 12
Def. Talleres 10
Independiente (A) 9
Sp. María Teresa 0
Próxima fecha
Primera “A” – 10ª revanchas
Studebaker vs. Juv. Pueyrredón
Belgrano FBC vs. Hughes FBC
Teodelina FBC vs. Centenario
Peñarol vs. Sp. Rivadavia
Jorge Newbery (VT) vs. Atl. Elortondo
Gral. Belgrano vs. Sp. Carmelense
Sp. Sarmiento vs. Racing Club
Unión y Cultura vs. Sp. Sancti Spíritu
Primera “B” – 5ª fecha Zonas Campeonato
Dep. San Jorge vs. San Martín
Sp. Avellaneda vs. Jorge Newbery (R)
Ciudad Nueva vs. Central Argentino
Independiente (VC) vs. Juventud Unida
Zona Repechaje “C” – 8ª fecha
Náutico Melincué vs. Los Andes
Matienzo vs. Sacachispa
Dep. Chapuy vs. CSD Belgrano (R)
Zona Repechaje “D” – 8ª fecha
Sp. María Teresa vs. Sportsman (VC)
Sp. Ben Hur vs. Independiente (A)
Def. Talleres vs. Nueva Era
✍️ Columnista: José Luis Cardozo
El equipo de Venado Tuerto se impuso 2 a 1 en condición de visitante, en el marco de una nueva jornada de la Liga Venadense.
El seleccionado femenino cayó en semifinales ante Río Negro y luego frente a Noroeste en el duelo por el tercer puesto, cerrando una gran participación en Neuquén.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Niños y niñas de Villa Cañás participaron de encuentros amistosos frente al club Belgrano, en una propuesta que promovió deporte, integración y trabajo en equipo.
El seleccionado femenino representará a la región en el Campeonato Argentino Sub 16 Damas C, del 28 al 31 de agosto. Debutará este jueves frente a Asociación Noroeste.
El plantel femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad obtuvo dos contundentes victorias en la séptima fecha del campeonato, consolidando su gran presente deportivo.
El 18 de septiembre en la Estación Belgrano se rematarán 159 lotes, incluyendo vehículos, inmuebles, joyas y electrodomésticos incautados al crimen organizado.
Todas las escuelas incorporarán de manera progresiva dos horas semanales de lenguas extranjeras. Los estudiantes podrán elegir entre cinco opciones.
La provincia concentra captura, acopio y comercio ilegal de especies amenazadas, y funciona como corredor hacia Buenos Aires. El cardenal amarillo y el loro hablador figuran entre las más comprometidas.
Santiago Oría, el cineasta de Javier Milei, lanzó un ruego urgente en redes: "Andá a votar YA MISMO. Por la patria, por el Javo". Crece el temor al ausentismo.
El dato anterior, publicado a las 14, daba cuenta de que a esa hora había votado un tercio del padrón.