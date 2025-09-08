Resultados y posiciones de la Liga Venadense

Te puede interesar

Defensores Talleres superó a Sportsman en la novena fecha SOFIA ZANOTTI Deportes del Sur 08 de septiembre de 2025 El equipo de Venado Tuerto se impuso 2 a 1 en condición de visitante, en el marco de una nueva jornada de la Liga Venadense.

Unión del Centro finalizó cuarta en el Campeonato Argentino Sub16 GASTON PAROLA Deportes del Sur 01 de septiembre de 2025 El seleccionado femenino cayó en semifinales ante Río Negro y luego frente a Noroeste en el duelo por el tercer puesto, cerrando una gran participación en Neuquén.

Debut de la Unión del Centro en el Argentino Sub16 GASTON PAROLA Deportes del Sur 29 de agosto de 2025 La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.

Vóley infantil: jornada recreativa en Santa Isabel SOFIA ZANOTTI Deportes del Sur 28 de agosto de 2025 Niños y niñas de Villa Cañás participaron de encuentros amistosos frente al club Belgrano, en una propuesta que promovió deporte, integración y trabajo en equipo.

La Sub16 de Unión del Centro viaja a Neuquén GASTON PAROLA Deportes del Sur 27 de agosto de 2025 El seleccionado femenino representará a la región en el Campeonato Argentino Sub 16 Damas C, del 28 al 31 de agosto. Debutará este jueves frente a Asociación Noroeste.