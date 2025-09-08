Resultados y posiciones de la Liga Venadense

Se disputó la 9ª fecha de las revanchas en la Primera “A” y una nueva jornada en la Primera “B”, con duelos claves en las zonas campeonato y repechaje.

Deportes del Sur08 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
LIGA VENADENSE DE FUTBOL
Resultados
Primera División “A”

Unión y Cultura 0 – Studebaker 0
Sp. Sancti Spíritu 0 – Sp. Sarmiento 1
Racing Club 2 – Gral. Belgrano 0
Sp. Carmelense 3 – Jorge Newbery (VT) 0
Atl. Elortondo 1 – Peñarol 2
Sp. Rivadavia 0 – Teodelina FBC 5
Centenario 0 – Belgrano FBC 0
Hughes FBC 3 – Juv. Pueyrredón 4
Primera División “B”
Zona Campeonato “A”

Jorge Newbery (R) 3 – Dep. San Jorge 2
San Martín 4 – Sp. Avellaneda 0
Zona Campeonato “B”

Juventud Unida 2 – Ciudad Nueva 0
Central Argentino 1 – Independiente (VC) 0
Zona Repechaje “C”

Los Andes 0 – Dep. Chapuy 1
CSD Belgrano (R) 2 – Matienzo 0
Sacachispa 0 – Náutico Melincué 0
Zona Repechaje “D”

Sportsman (VC) 1 – Def. Talleres 2
Nueva Era 4 – Sp. Ben Hur 1
Independiente (A) 1 – Sp. María Teresa 0
Posiciones
Primera División “A”

Studebaker 50
Unión y Cultura 46
Juv. Pueyrredón 43
Teodelina FBC 39
Jorge Newbery (VT) 38
Peñarol 36
Racing Club 34
Atl. Elortondo 32
Hughes FBC 32
Sp. Rivadavia 30
Sp. Carmelense 30
Sarmiento 29
Belgrano FBC 26
Sp. Sancti Spíritu 21
Centenario 18
Gral. Belgrano 17
Primera División “B”
Zona Campeonato “A”

San Martín 8
Dep. San Jorge 7
Jorge Newbery (R) 5
Sp. Avellaneda 1
Zona Campeonato “B”

Central Argentino 10
Juventud Unida 7
Ciudad Nueva 6
Independiente (VC) 0
Zona Repechaje “C”

Náutico Melincué 12
Dep. Chapuy 11
Matienzo 10
Sacachispa 10
Los Andes 9
CSD Belgrano (R) 7
Zona Repechaje “D”

Nueva Era 16
Sp. Ben Hur 14
Sportsman (VC) 12
Def. Talleres 10
Independiente (A) 9
Sp. María Teresa 0
Próxima fecha
Primera “A” – 10ª revanchas

Studebaker vs. Juv. Pueyrredón
Belgrano FBC vs. Hughes FBC
Teodelina FBC vs. Centenario
Peñarol vs. Sp. Rivadavia
Jorge Newbery (VT) vs. Atl. Elortondo
Gral. Belgrano vs. Sp. Carmelense
Sp. Sarmiento vs. Racing Club
Unión y Cultura vs. Sp. Sancti Spíritu
Primera “B” – 5ª fecha Zonas Campeonato

Dep. San Jorge vs. San Martín
Sp. Avellaneda vs. Jorge Newbery (R)
Ciudad Nueva vs. Central Argentino
Independiente (VC) vs. Juventud Unida
Zona Repechaje “C” – 8ª fecha

Náutico Melincué vs. Los Andes
Matienzo vs. Sacachispa
Dep. Chapuy vs. CSD Belgrano (R)
Zona Repechaje “D” – 8ª fecha

Sp. María Teresa vs. Sportsman (VC)
Sp. Ben Hur vs. Independiente (A)
Def. Talleres vs. Nueva Era
 
✍️ Columnista: José Luis Cardozo

