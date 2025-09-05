Ángela Torres reveló que quedó sin dinero tras su relación con Rusherking

MasterChef Celebrity: Telefe reveló a sus 20 participantes
Wanda Nara presentó junto a Vero Lozano la nueva edición del reality culinario con figuras del deporte, la música, el periodismo y las redes. Aún restan cuatro famosos por anunciar.
La cantante contó que imitaba los gastos de su ex pareja, lo que la llevó a quedar en una situación económica complicada. Además, aseguró que él no colaboraba en la relación.
Ángela Torres sorprendió al hablar de su vínculo con Rusherking y confesar que, tras la ruptura, se quedó sin dinero. Aunque no mencionó al artista por su nombre, sus declaraciones rápidamente fueron vinculadas al santiagueño por la repercusión en redes sociales.
La cantante relató en el programa Nadie dice nada (Luzu TV) que durante la relación intentó sostener un nivel de gastos similar al de su ex pareja, a pesar de no contar con los mismos ingresos. “El año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, expresó.
Consultada por Flor Jazmín Peña sobre si él colaboraba con los gastos, Ángela evitó dar una respuesta concreta, aunque su gesto dejó entrever lo contrario. “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos, y quedé seca. Me separé y quedé seca”, reconoció.
A pesar de la experiencia, Torres remarcó que siempre se caracterizó por su independencia económica: “Desde muy chiquita me mantuve sola, nunca estuve acostumbrada a pedir plata para comprar algo. Siempre soy yo la que paga”.
El músico compartió un emotivo momento con Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Claudio “Chiqui” Tapia luego del triunfo de Argentina frente a Venezuela en el Monumental.
Tras su separación de Martín Demichelis, la modelo fue vinculada a un hombre ocho años menor. Amigos cercanos aseguran que está disfrutando de su nueva etapa.
La líder de la Coalición Cívica contó que se ve una vez por semana con un hombre “muy famoso” y que su relación se basa en la ternura y la discreción.
El capitán argentino asistió con su familia a la obra Rocky, protagonizada por su amigo Nicolás Vázquez, y generó una ovación inesperada en el Teatro Lola Membrives.
La conductora reaccionó con firmeza al ser consultada sobre las declaraciones de la exvedette y aseguró que no volverá a mencionarla.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.
Walter Sola, ex presidente de la comuna de Villa Saralegui, fue arrestado junto a su hijo en el marco de una causa judicial. Hubo una decena de allanamientos en San Justo.
Cristina López, de Unión por la Patria, usó la melodía de “Guantanamera” para lanzar una burla hacia la secretaria general de la Presidencia, en medio del debate legislativo.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La Convención Reformadora aprobó modificaciones en la Corte Suprema, el Ministerio Público y la selección de jueces. Los nuevos artículos se incorporan a la Carta Magna provincial.