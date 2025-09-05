Ángela Torres reveló que quedó sin dinero tras su relación con Rusherking

Ángela Torres sorprendió al hablar de su vínculo con Rusherking y confesar que, tras la ruptura, se quedó sin dinero. Aunque no mencionó al artista por su nombre, sus declaraciones rápidamente fueron vinculadas al santiagueño por la repercusión en redes sociales.

La cantante relató en el programa Nadie dice nada (Luzu TV) que durante la relación intentó sostener un nivel de gastos similar al de su ex pareja, a pesar de no contar con los mismos ingresos. “El año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, expresó.

Consultada por Flor Jazmín Peña sobre si él colaboraba con los gastos, Ángela evitó dar una respuesta concreta, aunque su gesto dejó entrever lo contrario. “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos, y quedé seca. Me separé y quedé seca”, reconoció.

A pesar de la experiencia, Torres remarcó que siempre se caracterizó por su independencia económica: “Desde muy chiquita me mantuve sola, nunca estuve acostumbrada a pedir plata para comprar algo. Siempre soy yo la que paga”.