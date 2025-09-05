ANSES: pagos confirmados para este viernes 5 de septiembre

Milei habló de “empate técnico” y rebotaron las acciones
El mensaje en el cierre de campaña bonaerense generó optimismo en los mercados: los ADR subieron hasta 5% y el riesgo país quedó cerca de 900 puntos.
El organismo informó el calendario de cobros que incluye asignaciones de pago único, familiares de pensiones no contributivas y la prestación por desempleo.Economía05 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a este viernes 5 de septiembre de 2025.
Según informó el organismo, hoy se abonan tres tipos de prestaciones sociales:
Asignaciones de pago único: por matrimonio, adopción y nacimiento. El beneficio alcanza a todas las terminaciones de DNI y estará disponible desde hoy hasta el 10 de septiembre.
Asignaciones familiares de pensiones no contributivas (PNC): los titulares de pensiones que perciben asignaciones también tienen acreditado su pago desde esta jornada, con la misma vigencia hasta el 10 de septiembre.
Prestación por desempleo: quienes tengan aprobada esta asistencia recibirán el depósito desde hoy, válido también para todas las terminaciones de documento y disponible hasta el 10 de septiembre.
Desde ANSES recordaron que quienes dispongan de tarjeta de débito pueden extraer el dinero en cajeros automáticos o utilizarlo para compras sin necesidad de acudir de inmediato a una sucursal.
