Milei habló de “empate técnico” y rebotaron las acciones

ANSES: pagos confirmados para este viernes 5 de septiembre
El organismo informó el calendario de cobros que incluye asignaciones de pago único, familiares de pensiones no contributivas y la prestación por desempleo.
El mensaje en el cierre de campaña bonaerense generó optimismo en los mercados: los ADR subieron hasta 5% y el riesgo país quedó cerca de 900 puntos.
05 de septiembre de 2025
Las acciones argentinas registraron ayer un fuerte repunte luego de tocar sus valores más bajos del año. Los ADR que cotizan en Wall Street escalaron en promedio un 5%, mientras que el riesgo país se mantuvo en torno a los 900 puntos básicos, reflejando aún la cautela de los inversores.
El giro del mercado se produjo a pocas horas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave para el oficialismo. Durante el cierre de campaña en Moreno, el presidente Javier Milei habló de un “empate técnico” y convocó a los votantes a inclinar la balanza en favor de La Libertad Avanza. El mensaje fue interpretado como una señal de que la contienda podría estar más pareja de lo previsto en el principal bastión opositor.
Entre los papeles que más subieron en Nueva York se destacaron Supervielle (+4,8%), Galicia (+4%) y YPF (+4,3%). Analistas explicaron que un resultado ajustado —con una diferencia menor a tres puntos— sería visto como positivo para los activos argentinos, habilitando un rally post electoral. Por el contrario, una derrota más amplia podría presionar aún más las valuaciones.
En paralelo, el dólar se mantuvo estable en $1.375 gracias a intervenciones oficiales. La inflación, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se proyecta en 2,1% para agosto y con tendencia a la baja en septiembre.
El mercado aguarda con expectativa el desenlace electoral bonaerense, convencido de que un resultado parejo podría allanar el camino hacia un mejor desempeño del Gobierno en las legislativas del 26 de octubre.
