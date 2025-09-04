Concentración en contra el veto a la Ley de Discapacidad

Con una concentración frente a la sede de Gobernación, en Córdoba y Dorrego, la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) encabezó este jueves una manifestación para pedir al Senado de la Nación que rechace el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Señores senadores: les pedimos que nos acompañen con su voto. Tiene que ser ley. El veto es política de la crueldad, el veto implica abandono”, expresaron desde Apridis en la convocatoria, que reunió a personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios.

Los carteles desplegados en la plaza San Martín reclamaban respeto a los derechos del sector y cuestionaban el veto. “Las personas con discapacidad también tenemos derechos”, “No al veto en discapacidad” y “Queremos seguir viniendo todos los días a la Casa del Sol Naciente”, fueron algunos de los mensajes.

La protesta también expuso el malestar por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras la difusión de audios de su extitular, Diego Spagnuolo, en los que se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem.

El Senado discute este jueves la continuidad de la norma, que ya fue aprobada con amplia mayoría en la Cámara alta y cuyo veto fue rechazado en Diputados. La iniciativa prevé reforzar pensiones y prestaciones vinculadas a la discapacidad, con fuerte respaldo de organizaciones y movilizaciones en todo el país.

En la misma sesión, la Cámara alta también debatirá cambios en la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de restringir su uso discrecional por parte del Poder Ejecutivo.