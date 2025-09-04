Santa Isabel: secuestran motos a menores por ruidos molestos

Santa Isabel suma 100 nuevos árboles en espacios públicos
La Policía realizó cinco procedimientos tras denuncias vecinales. Los rodados quedaron en el corralón municipal y los jóvenes fueron notificados en la causa. Santa Isabel SOFIA ZANOTTI
En Santa Isabel, efectivos de la Comisaría 5ª llevaron adelante una serie de operativos en el marco de una investigación por ruidos molestos y conducción peligrosa. Las intervenciones surgieron a partir de denuncias de vecinos y se realizaron bajo orden del fiscal en turno.
Durante los procedimientos se efectuaron cinco registros voluntarios en domicilios de jóvenes señalados como responsables de circular con motocicletas de manera imprudente.
Según informó la Policía, al verificar en el sistema 911 se constató que los rodados no tenían impedimentos legales. Sin embargo, al encontrarse en poder de menores de edad, la Fiscalía Penal Juvenil dispuso el secuestro preventivo de las unidades, que fueron trasladadas al corralón municipal.
Los jóvenes quedaron notificados en la causa por ruidos molestos y conducción peligrosa.
Desde la comuna y las autoridades judiciales remarcaron que este tipo de controles apuntan a frenar episodios que generan malestar en la comunidad y representan un riesgo en la vía pública, especialmente en horarios nocturnos.
