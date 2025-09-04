Ricardo Arjona suma dos nuevas fechas en Buenos Aires

Ricardo Arjona suma una cuarta fecha en Buenos Aires
El cantautor guatemalteco agotó tres Movistar Arena y confirmó un show adicional para el 7 de mayo de 2026.
Tras agotar ocho Movistar Arena, el cantautor guatemalteco anunció su noveno y décimo show en la ciudad. Las nuevas funciones serán el 23 y 24 de mayo de 2026.Música04 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El fenómeno Ricardo Arjona no se detiene en Argentina. El cantante guatemalteco confirmó dos nuevas fechas en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, luego de agotar las ocho funciones previamente anunciadas.
Las nuevas presentaciones tendrán lugar el 23 y 24 de mayo de 2026 y se suman a las ya confirmadas para los días 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17 y 18 de mayo. Los tickets estarán disponibles a partir de mañana a las 16 horas en la web oficial de Movistar Arena, con opciones de financiación en hasta seis cuotas sin interés.
Estos conciertos forman parte de la gira internacional Lo que el Seco no dijo, considerada por la producción como la más impactante de la carrera de Arjona. La propuesta no se limita a lo musical, sino que se plantea como una experiencia sensorial para el público.
El tour coincide con el lanzamiento del nuevo disco del artista, que saldrá este año y será uno de sus primeros compilados inéditos. Cabe recordar que Arjona se presentó en 2022 con ocho funciones agotadas en el mismo recinto y, en 2023, cerró su tour Blanco y Negro con dos estadios Vélez Sarsfield completos. Aquella gira llevó a más de 2 millones de personas en todo el mundo.
El cantautor guatemalteco agotó tres Movistar Arena y confirmó un show adicional para el 7 de mayo de 2026.
El cantautor guatemalteco se presentará el 1 y 2 de mayo en el Movistar Arena con su nuevo show “Lo Que El Seco No Dijo”.
El cantautor guatemalteco agotó tres funciones en el Kaseya Center y anunció un cuarto show para el 5 de abril de 2026.
La banda regresa al país con un show en el Campo Argentino de Polo, junto al cantautor estadounidense como invitado especial. Será el 13 de diciembre.
La artista colombiana inició la segunda etapa de “Las Mujeres Ya No Lloran” en México e interpretó “Día de enero” por primera vez en el tour. En diciembre llegará a Buenos Aires.
El ídolo puertorriqueño se presentará el 24 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, con una propuesta que combina nuevos temas y grandes clásicos.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.
La vicegobernadora Gisela Scaglia presentó la Copa Santa Fe de Ciclismo, que se disputará el 14 de diciembre y unirá Santa Fe con Rosario a 100 años de su primera edición.
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
El Colegio San José probó a Zoe, una profesora virtual que enseñó marketing digital y abrió debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación.