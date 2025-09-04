Ricardo Arjona suma dos nuevas fechas en Buenos Aires

El fenómeno Ricardo Arjona no se detiene en Argentina. El cantante guatemalteco confirmó dos nuevas fechas en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, luego de agotar las ocho funciones previamente anunciadas.

Las nuevas presentaciones tendrán lugar el 23 y 24 de mayo de 2026 y se suman a las ya confirmadas para los días 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17 y 18 de mayo. Los tickets estarán disponibles a partir de mañana a las 16 horas en la web oficial de Movistar Arena, con opciones de financiación en hasta seis cuotas sin interés.



Estos conciertos forman parte de la gira internacional Lo que el Seco no dijo, considerada por la producción como la más impactante de la carrera de Arjona. La propuesta no se limita a lo musical, sino que se plantea como una experiencia sensorial para el público.

El tour coincide con el lanzamiento del nuevo disco del artista, que saldrá este año y será uno de sus primeros compilados inéditos. Cabe recordar que Arjona se presentó en 2022 con ocho funciones agotadas en el mismo recinto y, en 2023, cerró su tour Blanco y Negro con dos estadios Vélez Sarsfield completos. Aquella gira llevó a más de 2 millones de personas en todo el mundo.