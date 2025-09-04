ANSES: quiénes cobran este jueves 4 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a este jueves 4 de septiembre. Las prestaciones alcanzan a titulares de asignaciones de pago único, asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Prestación por Desempleo.

En el caso de las Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, adopción y nacimiento), los depósitos continúan habilitados para todas las terminaciones de documento. El calendario se extenderá hasta el 10 de septiembre.

Asimismo, se mantiene el pago de las Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas, también para beneficiarios con cualquier finalización de DNI. Esta prestación se abonará en la misma franja de fechas.

Por último, la Prestación por Desempleo se acredita este jueves a titulares con todas las terminaciones de documento. El cronograma se prolonga igualmente hasta el 10 de septiembre.

Para conocer el detalle de cada beneficio, los titulares pueden consultar el sitio oficial www.anses.gob.ar o ingresar a la aplicación Mi ANSES.