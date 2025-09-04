ANSES: quiénes cobran este jueves 4 de septiembre

Preska exige a Argentina detallar sus activos en el exterior
La jueza de Nueva York rechazó el pedido argentino de limitar la información a bienes comerciales y ordenó incluir también los estratégicos de defensa en la causa YPF.
El organismo previsional confirmó el calendario de pagos de hoy, que incluye asignaciones y la prestación por desempleo.Economía04 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a este jueves 4 de septiembre. Las prestaciones alcanzan a titulares de asignaciones de pago único, asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Prestación por Desempleo.
En el caso de las Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, adopción y nacimiento), los depósitos continúan habilitados para todas las terminaciones de documento. El calendario se extenderá hasta el 10 de septiembre.
Asimismo, se mantiene el pago de las Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas, también para beneficiarios con cualquier finalización de DNI. Esta prestación se abonará en la misma franja de fechas.
Por último, la Prestación por Desempleo se acredita este jueves a titulares con todas las terminaciones de documento. El cronograma se prolonga igualmente hasta el 10 de septiembre.
Para conocer el detalle de cada beneficio, los titulares pueden consultar el sitio oficial www.anses.gob.ar o ingresar a la aplicación Mi ANSES.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el Tesoro Nacional venderá divisas en medio de la crisis política y económica que atraviesa el gobierno de Javier Milei.
Las transferencias automáticas cayeron 0,4% respecto de julio, aunque crecieron 2,4% interanual. Buenos Aires fue la provincia más beneficiada; Santa Fe y Córdoba, las de menor incremento.
El mercado cambiario abrió la semana con fuertes alzas y señales confusas desde el Gobierno. La incertidumbre política y los rumores de intervención oficial impulsan la escalada.
El Gobierno oficializó subas de entre 2% y 3% en los servicios de energía. Los incrementos rigen desde este lunes y afectan a usuarios de todo el país.
Un juez federal intimó al Ministerio de Economía a entregar en cinco días el expediente completo del DNU que autorizó un crédito por 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.
La vicegobernadora Gisela Scaglia presentó la Copa Santa Fe de Ciclismo, que se disputará el 14 de diciembre y unirá Santa Fe con Rosario a 100 años de su primera edición.
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
El Colegio San José probó a Zoe, una profesora virtual que enseñó marketing digital y abrió debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación.