Carrió reveló que tiene un novio de 95 años

Elisa “Lilita” Carrió sorprendió este miércoles al confesar que mantiene una relación sentimental con un hombre de 95 años, a quien describió como “muy famoso”. Según relató, ambos se encuentran de manera discreta para preservar su intimidad.

En una entrevista concedida al programa 540° de Cenital+, la exdiputada de 69 años explicó que la dinámica es simple: “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después cada uno se va a su casa”.

Carrió señaló que la relación se basa únicamente en la ternura. “Todo es escondido. No hablamos por WhatsApp ni vamos a lugares públicos porque podrían reconocernos. Él es muy famoso, y yo soy muy famosa”, comentó.

Durante la charla también abordó su futuro político y su estado de salud. Reconoció que ya no puede asumir cargos públicos debido al desgaste que le generan los debates y por cuestiones médicas. “No me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años. Este Gobierno tiene una violencia verbal que no puedo sostener y no me puedo enfermar más. Otro ACV, otra epilepsia focal podrían ser…”, expresó.

Carrió, quien estuvo en la mesa de Mirtha Legrand días atrás, aseguró que hoy prioriza su bienestar personal y familiar, alejándose del primer plano de la política tras una extensa trayectoria.