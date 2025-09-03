Argentina recibe a Venezuela en la despedida oficial de Messi

Colapinto se pierde la primera práctica en Monza
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
Este jueves, la Selección jugará en el Monumental el último partido oficial de Lionel Messi en el país. Será por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.Deportes03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Selección argentina se medirá este jueves ante Venezuela en el estadio Mas Monumental, desde las 20:30, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Más allá de lo deportivo, la cita tendrá un valor histórico: será el último partido oficial de Lionel Messi en la Argentina vistiendo la camiseta albiceleste.
El encuentro será dirigido por el chileno Piero Maza, con Juan Lara en el VAR, y podrá verse por TyC Sports y Telefe. El equipo de Lionel Scaloni llega con la clasificación asegurada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras una campaña en la que lidera con amplia ventaja luego de la victoria 4-1 frente a Brasil.
En la previa, el DT mantiene dos dudas en la formación inicial: en el mediocampo, Alexis Mac Allister podría ceder su lugar a Giovani Lo Celso por cuestiones físicas; mientras que en la delantera la disputa sigue entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Messi, quien confirmó días atrás que este será su último partido oficial en el país, será el gran protagonista de la noche. Se espera una emotiva despedida en el Monumental, con entradas agotadas y un clima de homenaje para el capitán argentino.
Del lado venezolano, el equipo de Fernando Batista ocupa la séptima posición y pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo. Actualmente en zona de repechaje, necesita sumar al menos seis puntos en esta doble fecha para intentar clasificar de manera directa.
Probables formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Venezuela: sin confirmar. DT: Fernando Batista.
El entrenador de Boca permanece en observación en el Instituto Fleni de Belgrano. Su entorno asegura que se encuentra bien y que la medida es preventiva.
El capitán arribó al país y Scaloni tendrá hoy al plantel completo para iniciar la preparación rumbo al partido del jueves frente a Venezuela en el Monumental.
El piloto argentino finalizó al borde de los puntos y cuestionó la falta de trabajo en equipo en Alpine.
El mediocampista español reveló que hasta un 90% de los juveniles atraviesan situaciones de vulnerabilidad y cargan con la presión de sostener a sus familias desde muy jóvenes.
El Ministerio de Seguridad dispuso una restricción nacional contra Juan Eduardo Lenczicki, líder de la barra brava, tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El acceso por calle 42, a la altura de la cancha de Independiente, permanecerá cerrado por trabajos de infraestructura pluvial.
La conductora reaccionó con firmeza al ser consultada sobre las declaraciones de la exvedette y aseguró que no volverá a mencionarla.