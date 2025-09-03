Argentina recibe a Venezuela en la despedida oficial de Messi

La Selección argentina se medirá este jueves ante Venezuela en el estadio Mas Monumental, desde las 20:30, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Más allá de lo deportivo, la cita tendrá un valor histórico: será el último partido oficial de Lionel Messi en la Argentina vistiendo la camiseta albiceleste.

El encuentro será dirigido por el chileno Piero Maza, con Juan Lara en el VAR, y podrá verse por TyC Sports y Telefe. El equipo de Lionel Scaloni llega con la clasificación asegurada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras una campaña en la que lidera con amplia ventaja luego de la victoria 4-1 frente a Brasil.

En la previa, el DT mantiene dos dudas en la formación inicial: en el mediocampo, Alexis Mac Allister podría ceder su lugar a Giovani Lo Celso por cuestiones físicas; mientras que en la delantera la disputa sigue entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Messi, quien confirmó días atrás que este será su último partido oficial en el país, será el gran protagonista de la noche. Se espera una emotiva despedida en el Monumental, con entradas agotadas y un clima de homenaje para el capitán argentino.

Del lado venezolano, el equipo de Fernando Batista ocupa la séptima posición y pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo. Actualmente en zona de repechaje, necesita sumar al menos seis puntos en esta doble fecha para intentar clasificar de manera directa.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: sin confirmar. DT: Fernando Batista.