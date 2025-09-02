Ricardo Arjona suma una cuarta fecha en Buenos Aires

Ricardo Arjona vuelve a la Argentina con un fenómeno de convocatoria que no sorprende a sus seguidores. Tras agotar en pocos minutos las entradas para sus presentaciones del 1, 2 y 3 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, el artista anunció una cuarta fecha para el 7 de mayo.

Los tickets ya se encuentran disponibles exclusivamente en el sitio oficial www.movistararena.com.ar. Esta visita se enmarca dentro de su gira mundial “Lo que el Seco no dijo”, proyecto que incluye un nuevo disco en el que, según el propio Arjona, se encuentra uno de los trabajos más logrados de su carrera.

El anuncio llega tras una serie de hitos internacionales: dos presentaciones agotadas en el Madison Square Garden de Nueva York, cuatro en el Kaseya Center de Miami y 23 funciones en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Guatemala.

En Argentina, el vínculo con su público se mantiene intacto. En 2022 ofreció ocho Movistar Arena a sala llena y, en diciembre de 2023, cerró su gira Blanco y Negro con dos Vélez Sarsfield repletos. Ahora, promete una puesta en escena que trascenderá lo musical para transformarse en una experiencia sensorial, con un repaso por sus clásicos y la fuerza de sus nuevas canciones.