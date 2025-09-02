El Tesoro intervendrá para contener el dólar

Recesión frena envíos de fondos a provincias en agosto
Las transferencias automáticas cayeron 0,4% respecto de julio, aunque crecieron 2,4% interanual. Buenos Aires fue la provincia más beneficiada; Santa Fe y Córdoba, las de menor incremento.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el Tesoro Nacional venderá divisas en medio de la crisis política y económica que atraviesa el gobierno de Javier Milei.Economía02 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
En un contexto de tensión política y financiera, el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, anunció este martes que el Tesoro intervendrá en el mercado cambiario con la venta de divisas para intentar mantener a raya la cotización del dólar.
La decisión llega en medio de la crisis que atraviesa el gobierno de Javier Milei, marcada por denuncias de corrupción que involucran a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. En paralelo, el mercado presiona con una fuerte demanda de dólares, ya que las tasas de interés elevadas dejaron de ser un incentivo para mantener posiciones en pesos.
Con esta medida, el Tesoro busca dar una señal de estabilidad en el corto plazo y contener la volatilidad del tipo de cambio, en un momento en que la incertidumbre política se traslada directamente al frente económico.
Fuentes oficiales no precisaron el monto de la intervención, aunque remarcaron que será “una herramienta disponible” para evitar que la crisis política impacte aún más en la cotización de la moneda extranjera.
Las transferencias automáticas cayeron 0,4% respecto de julio, aunque crecieron 2,4% interanual. Buenos Aires fue la provincia más beneficiada; Santa Fe y Córdoba, las de menor incremento.
El mercado cambiario abrió la semana con fuertes alzas y señales confusas desde el Gobierno. La incertidumbre política y los rumores de intervención oficial impulsan la escalada.
El Gobierno oficializó subas de entre 2% y 3% en los servicios de energía. Los incrementos rigen desde este lunes y afectan a usuarios de todo el país.
Un juez federal intimó al Ministerio de Economía a entregar en cinco días el expediente completo del DNU que autorizó un crédito por 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
El equipo económico endurece encajes bancarios y acelera las operaciones en dólar futuro para contener la volatilidad financiera en los dos meses previos a los comicios.
Desde septiembre se actualizarán los tributos a las naftas y el gasoil, con un cronograma que contempla subas pendientes de 2024 y 2025.
El Presidente acusó una “operación de inteligencia ilegal” tras la filtración de audios de su hermana. El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal y busca frenar la difusión del material.
El gobernador inauguró en Rosario la segunda edición del Santa Fe Business Forum, que reúne a más de mil empresas, 250 compradores internacionales y delegaciones de 30 países.
El gobernador aseguró que las obras hídricas ejecutadas en los últimos meses evitaron un escenario catastrófico tras las lluvias extraordinarias del fin de semana.
El establecimiento educativo volvió a ser desalojado este lunes tras una llamada intimidatoria. La fiscalía investiga la reiteración de amenazas.
Cayeron 290 milímetros en pocas horas y el agua anegó gran parte del pueblo. La comuna organizó asistencia y pidió donaciones de agua y elementos de limpieza.