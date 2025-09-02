El Tesoro intervendrá para contener el dólar

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el Tesoro Nacional venderá divisas en medio de la crisis política y económica que atraviesa el gobierno de Javier Milei.

En un contexto de tensión política y financiera, el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, anunció este martes que el Tesoro intervendrá en el mercado cambiario con la venta de divisas para intentar mantener a raya la cotización del dólar.

La decisión llega en medio de la crisis que atraviesa el gobierno de Javier Milei, marcada por denuncias de corrupción que involucran a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. En paralelo, el mercado presiona con una fuerte demanda de dólares, ya que las tasas de interés elevadas dejaron de ser un incentivo para mantener posiciones en pesos.

Con esta medida, el Tesoro busca dar una señal de estabilidad en el corto plazo y contener la volatilidad del tipo de cambio, en un momento en que la incertidumbre política se traslada directamente al frente económico.

Fuentes oficiales no precisaron el monto de la intervención, aunque remarcaron que será “una herramienta disponible” para evitar que la crisis política impacte aún más en la cotización de la moneda extranjera.

