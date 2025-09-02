Susana Giménez evitó hablar de Graciela Alfano

La histórica tensión entre Susana Giménez y Graciela Alfano sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Todo comenzó cuando Alfano se refirió al hermano de la conductora, quien se quitó la vida tras estar internado en un hospital psiquiátrico.

“El hermano de Susana Giménez vivió en el Hospital Borda. Se suicidó ahí, es otro hecho”, declaró la exvedette en el programa de Carlos Monti. Y agregó: “Si vos me preguntás si Susana es capaz de ser solidaria, yo hago la comparación con una persona que no fue capaz de sacar a su hermano de ese lugar teniendo tanto dinero”.

Frente a la polémica, la prensa buscó la palabra de Giménez a la salida del Teatro Colón. Consultada por el periodista Santiago Riva Roy sobre una posible demanda, la diva respondió con contundencia: “¡Termínenla! No la voy a nombrar nunca más mientras viva”.

Cuando el cronista insistió y le preguntó si había escuchado las declaraciones de Alfano, Susana sorprendió con un grito de “¡NOOOO!” antes de subirse a su vehículo y retirarse del lugar.

La rivalidad entre ambas figuras del espectáculo argentino, que se arrastra desde hace años, vuelve a instalarse en el centro de la escena mediática.