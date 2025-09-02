Recesión frena envíos de fondos a provincias en agosto

El dólar minorista ya supera los $1.400
El mercado cambiario abrió la semana con fuertes alzas y señales confusas desde el Gobierno. La incertidumbre política y los rumores de intervención oficial impulsan la escalada.
Las transferencias automáticas cayeron 0,4% respecto de julio, aunque crecieron 2,4% interanual. Buenos Aires fue la provincia más beneficiada; Santa Fe y Córdoba, las de menor incremento.Economía02 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
Las transferencias automáticas de recursos nacionales a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzaron en agosto los $5,13 billones, según un informe de la consultora Politikón Chaco. El monto representó una baja del 0,4% frente a julio y una mejora interanual del 2,4%, en un contexto de recesión que condiciona las finanzas públicas.
El principal componente fue la Coparticipación Federal, que totalizó $4,69 billones (92% del total). Este rubro mostró un crecimiento real del 3,2% interanual, pero una contracción del 0,2% respecto de julio. El desempeño se explicó principalmente por la suba del Impuesto a las Ganancias (11,3% interanual real) y, en menor medida, por el IVA (0,4%). En contraste, los Impuestos Internos y otros tributos coparticipados tuvieron descensos superiores al 20%.
Los envíos por Leyes y Regímenes Especiales sumaron $229.169 millones (4% del total), con una caída interanual del 31,5%. La fuerte baja respondió a la retracción del Impuesto a los Bienes Personales, que se redujo un 71,2%. En cambio, otros ítems como el Monotributo (+223,9%) y el Régimen de Energía Eléctrica (+204,3%) exhibieron subas significativas.
Por su parte, la compensación del Consenso Fiscal aportó $204.956 millones (4% del total), con un incremento interanual del 62,9%.
A nivel provincial, todas las jurisdicciones recibieron más fondos que en agosto de 2024. Buenos Aires lideró con un alza real del 4,2%, mientras que Córdoba y Santa Fe se ubicaron entre las más rezagadas, con subas inferiores al 1% (0,8% y 0,7%, respectivamente).
Sin embargo, la comparación con años anteriores muestra que las transferencias siguen en retroceso: frente a agosto de 2023 cayeron 16,9% y contra 2022, 13,9%.
En el acumulado de enero a agosto, las provincias recibieron $38,7 billones en transferencias automáticas, un 4,1% más que en igual período de 2024. Dentro de este total, la Coparticipación apenas subió 0,6%, mientras que los fondos derivados de Leyes y Regímenes Especiales crecieron 63% y la Compensación del Consenso Fiscal lo hizo en un 89%.
El Gobierno oficializó subas de entre 2% y 3% en los servicios de energía. Los incrementos rigen desde este lunes y afectan a usuarios de todo el país.
Un juez federal intimó al Ministerio de Economía a entregar en cinco días el expediente completo del DNU que autorizó un crédito por 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
El equipo económico endurece encajes bancarios y acelera las operaciones en dólar futuro para contener la volatilidad financiera en los dos meses previos a los comicios.
Desde septiembre se actualizarán los tributos a las naftas y el gasoil, con un cronograma que contempla subas pendientes de 2024 y 2025.
ANSES confirmó los pagos de la Tarjeta Alimentar en septiembre, con montos que llegan hasta $108.062 para familias con tres o más hijos.
Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.
La Municipalidad informó que el tránsito ya está restablecido, aunque piden circular con precaución y evitar caminos rurales.
Vecinos de Venado Tuerto y la región se sumaron a la iniciativa, que reúne colchones, ropa, alimentos y productos de limpieza para asistir a las familias damnificadas.
El seleccionado femenino cayó en semifinales ante Río Negro y luego frente a Noroeste en el duelo por el tercer puesto, cerrando una gran participación en Neuquén.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.