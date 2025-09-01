El dólar minorista ya supera los $1.400

Este lunes 1 de septiembre, el dólar volvió a ser el centro de atención con un salto que lo llevó a ubicarse en $1.400 para los minoristas, en un contexto de alta volatilidad y contradicciones oficiales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, quedó en el centro de la escena luego de que trascendieran versiones sobre una posible intervención con fondos del Tesoro para frenar la suba. Ni él ni el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, desmintieron los rumores, lo que profundizó la incertidumbre.

Las principales cotizaciones mostraron alzas generalizadas:

Dólar blue (informal): $1.350 para la compra y $1.370 para la venta.

MEP: $1.381.

Contado con Liquidación (CCL): $1.383.

Oficial (Banco Nación): $1.350 y $1.390, con un aumento de $30 frente al cierre previo.

Mayorista: $1.371 y $1.380.

Consultoras privadas advirtieron que la suba se explica por factores políticos, en especial el revés electoral de La Libertad Avanza en Corrientes y la expectativa por las elecciones bonaerenses del próximo domingo. A ello se suman datos de movimientos en los depósitos del Tesoro que habrían dado lugar a la hipótesis de ventas de dólares para contener la cotización.

En el mercado coinciden en que la falta de señales claras desde el Palacio de Hacienda genera un clima de desconfianza que alimenta la presión cambiaria.