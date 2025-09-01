El dólar minorista ya supera los $1.400

Aumentan las tarifas de luz y gas desde septiembre
El Gobierno oficializó subas de entre 2% y 3% en los servicios de energía. Los incrementos rigen desde este lunes y afectan a usuarios de todo el país.
El mercado cambiario abrió la semana con fuertes alzas y señales confusas desde el Gobierno. La incertidumbre política y los rumores de intervención oficial impulsan la escalada.Economía01 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
Este lunes 1 de septiembre, el dólar volvió a ser el centro de atención con un salto que lo llevó a ubicarse en $1.400 para los minoristas, en un contexto de alta volatilidad y contradicciones oficiales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, quedó en el centro de la escena luego de que trascendieran versiones sobre una posible intervención con fondos del Tesoro para frenar la suba. Ni él ni el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, desmintieron los rumores, lo que profundizó la incertidumbre.
Las principales cotizaciones mostraron alzas generalizadas:
Dólar blue (informal): $1.350 para la compra y $1.370 para la venta.
MEP: $1.381.
Contado con Liquidación (CCL): $1.383.
Oficial (Banco Nación): $1.350 y $1.390, con un aumento de $30 frente al cierre previo.
Mayorista: $1.371 y $1.380.
Consultoras privadas advirtieron que la suba se explica por factores políticos, en especial el revés electoral de La Libertad Avanza en Corrientes y la expectativa por las elecciones bonaerenses del próximo domingo. A ello se suman datos de movimientos en los depósitos del Tesoro que habrían dado lugar a la hipótesis de ventas de dólares para contener la cotización.
En el mercado coinciden en que la falta de señales claras desde el Palacio de Hacienda genera un clima de desconfianza que alimenta la presión cambiaria.
Un juez federal intimó al Ministerio de Economía a entregar en cinco días el expediente completo del DNU que autorizó un crédito por 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
El equipo económico endurece encajes bancarios y acelera las operaciones en dólar futuro para contener la volatilidad financiera en los dos meses previos a los comicios.
Desde septiembre se actualizarán los tributos a las naftas y el gasoil, con un cronograma que contempla subas pendientes de 2024 y 2025.
ANSES confirmó los pagos de la Tarjeta Alimentar en septiembre, con montos que llegan hasta $108.062 para familias con tres o más hijos.
El beneficio alcanza a quienes perciben la mínima y busca compensar la pérdida frente a la inflación. Será liquidado por ANSES durante el próximo mes.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Las intensas lluvias obligaron a interrumpir la circulación en varios tramos de rutas nacionales y provinciales. Vialidad Nacional y la APSV dispusieron desvíos en diferentes puntos.
Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.