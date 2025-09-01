Ricardo Arjona regresa a la Argentina en 2026

Ricardo Arjona suma una nueva fecha en Miami
El cantautor guatemalteco agotó tres funciones en el Kaseya Center y anunció un cuarto show para el 5 de abril de 2026.
El cantautor guatemalteco se presentará el 1 y 2 de mayo en el Movistar Arena con su nuevo show “Lo Que El Seco No Dijo”.Música01 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Ricardo Arjona confirmó su regreso a la Argentina con dos fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires. El artista guatemalteco se presentará los días 1 y 2 de mayo de 2026 con su espectáculo “Lo Que El Seco No Dijo”, bajo la producción de Fenix Entertainment.
La gira llega luego de una serie de hitos internacionales: 23 funciones agotadas en Guatemala, un show histórico en el Madison Square Garden y un récord de presentaciones en Miami. En medio de este éxito, Arjona compartió un mensaje en redes sociales recordando sus inicios en la Argentina, país al que definió como “el sur” que lo enamoró “para siempre”.
Las entradas estarán disponibles exclusivamente en el sitio oficial del Movistar Arena. La preventa Santander Select Amex comenzará el martes 2 de septiembre a las 10 horas, con una duración de 48 horas o hasta agotar stock. Una vez finalizada, se habilitará la venta general con todos los medios de pago. También habrá paquetes VIP para acceder a experiencias especiales.
En sus últimas visitas, Arjona agotó ocho funciones en el Movistar Arena en 2022 y dos estadios Vélez en 2023, con los que cerró su tour “Blanco y Negro”, que reunió a más de dos millones de personas en todo el mundo. Su regreso en 2026 promete una puesta en escena renovada, con clásicos de su repertorio y nuevas canciones.
