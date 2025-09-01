Aumentan las tarifas de luz y gas desde septiembre

Justicia ordena revelar acuerdo de Milei con el FMI
Un juez federal intimó al Ministerio de Economía a entregar en cinco días el expediente completo del DNU que autorizó un crédito por 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
El Gobierno oficializó subas de entre 2% y 3% en los servicios de energía. Los incrementos rigen desde este lunes y afectan a usuarios de todo el país.Economía01 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional formalizó este lunes 1 de septiembre nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas, que impactarán en los hogares con subas que oscilan entre el 2% y el 3%.
La medida quedó establecida a través de resoluciones publicadas por los entes reguladores ENRE y ENARGAS. En el caso de la electricidad, los usuarios de Edenor verán reflejado un incremento del 2,97% en sus facturas respecto a agosto, mientras que los de Edesur afrontarán un ajuste del 2,90%.
El impacto final dependerá de la categoría de cada usuario. Los hogares de Nivel 1 continuarán pagando la tarifa plena, mientras que los de Nivel 2 y Nivel 3 mantienen bonificaciones, aunque limitadas a determinados rangos de consumo.
En lo que respecta al gas, la suba promedio es del 2%. Según indicaron fuentes oficiales, el cálculo es más complejo debido a las diferencias regionales y segmentación por usuarios.
Con estas resoluciones, el Ejecutivo avanza en su esquema de actualización gradual de tarifas, que había quedado pendiente tras los ajustes de meses anteriores.
El equipo económico endurece encajes bancarios y acelera las operaciones en dólar futuro para contener la volatilidad financiera en los dos meses previos a los comicios.
Desde septiembre se actualizarán los tributos a las naftas y el gasoil, con un cronograma que contempla subas pendientes de 2024 y 2025.
ANSES confirmó los pagos de la Tarjeta Alimentar en septiembre, con montos que llegan hasta $108.062 para familias con tres o más hijos.
El beneficio alcanza a quienes perciben la mínima y busca compensar la pérdida frente a la inflación. Será liquidado por ANSES durante el próximo mes.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Autoridades locales advirtieron a los conductores por la presencia de agua en la calzada, a la altura de la planta de silos de la Coop. Federada.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Las intensas lluvias obligaron a interrumpir la circulación en varios tramos de rutas nacionales y provinciales. Vialidad Nacional y la APSV dispusieron desvíos en diferentes puntos.