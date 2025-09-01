Aumentan las tarifas de luz y gas desde septiembre

El Gobierno oficializó subas de entre 2% y 3% en los servicios de energía. Los incrementos rigen desde este lunes y afectan a usuarios de todo el país.

El Gobierno nacional formalizó este lunes 1 de septiembre nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas, que impactarán en los hogares con subas que oscilan entre el 2% y el 3%.

La medida quedó establecida a través de resoluciones publicadas por los entes reguladores ENRE y ENARGAS. En el caso de la electricidad, los usuarios de Edenor verán reflejado un incremento del 2,97% en sus facturas respecto a agosto, mientras que los de Edesur afrontarán un ajuste del 2,90%.

El impacto final dependerá de la categoría de cada usuario. Los hogares de Nivel 1 continuarán pagando la tarifa plena, mientras que los de Nivel 2 y Nivel 3 mantienen bonificaciones, aunque limitadas a determinados rangos de consumo.

En lo que respecta al gas, la suba promedio es del 2%. Según indicaron fuentes oficiales, el cálculo es más complejo debido a las diferencias regionales y segmentación por usuarios.

Con estas resoluciones, el Ejecutivo avanza en su esquema de actualización gradual de tarifas, que había quedado pendiente tras los ajustes de meses anteriores.

