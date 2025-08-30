Elortondo: tres menores detenidos tras allanamientos por robos

Detenidos con armas y dinero en la autopista Rosario-Santa Fe
La Guardia Provincial interceptó una camioneta en Sauce Viejo y halló un revólver, un cuchillo y cerca de cinco millones de pesos. Los dos ocupantes quedaron detenidos.
La PDI realizó tres allanamientos en la localidad y secuestró elementos vinculados a hechos de escruche ocurridos a mediados de agosto. Tres adolescentes quedaron a disposición de la Justicia.Policiales 30 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
En la madrugada del sábado 30 de agosto, la Policía de Investigaciones (PDI) Región 3 llevó adelante un operativo en Elortondo que terminó con tres menores detenidos y el secuestro de varios elementos vinculados a una serie de robos en viviendas de la localidad.
El procedimiento se realizó por orden del fiscal de Melincué, Julián Cochero, en el marco de una causa iniciada tras los hechos ocurridos el fin de semana del 17 de agosto, cuando delincuentes ingresaron a domicilios bajo la modalidad conocida como escruche.
Las medidas incluyeron tres allanamientos en calles Belgrano, Libertad y San Martín. En la vivienda de Libertad al 300 se secuestraron diez teléfonos celulares, una tablet, un pendrive y un collar dorado denunciado por las víctimas. En San Martín al 1600 se hallaron otros cuatro celulares y distintos elementos de interés para la causa.
Por orden del fiscal Cochero y la fiscal de Menores de Venado Tuerto, Marianela Montemarani, fueron trasladados a la Comisaría 8ª tres adolescentes de 14, 15 y 17 años para su identificación y la continuidad de las actuaciones judiciales.
El operativo contó con la participación del Grupo de Apoyo Táctico UR VIII y efectivos de la comisaría local para la custodia externa. Desde la PDI señalaron que la investigación “continúa con trabajo conjunto y organizado” en coordinación con la Fiscalía de Melincué.
En paralelo, la Comuna de Elortondo y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe implementaron refuerzos en el patrullaje y en la presencia de personal especializado, con el objetivo de brindar una respuesta rápida a la comunidad.
La PDI realizó dos operativos en la ciudad y secuestró cocaína, marihuana, dinero, vehículos y documentación vinculada al comercio de drogas. Intervino el fiscal Mauro Menéndez.
La PDI detuvo a un sospechoso y secuestró celulares, tablets y notebooks en el marco de una causa por intimidaciones a las escuelas ESSO 446 y ESSO 584.
La víctima, de 63 años, fue encontrada con múltiples golpes y un cordón en el cuello en la Plaza Juan Pablo II. Permanece internada mientras se investigan las circunstancias del hecho.
Un hombre fue aprehendido luego de efectuar disparos frente a una vivienda en Santa Isabel. La Fiscalía ordenó su traslado a la Alcaidía de Melincué, donde permanecerá hasta la audiencia imputativa.
La Policía Rural “Los Pumas” intervino en un campo suburbano donde hallaron equinos en estado crítico. El propietario enfrenta una causa por maltrato animal.
Se filtraron grabaciones atribuidas al ex titular del Andis, donde cuestiona a la secretaria general de Presidencia, al asesor Eduardo “Lule” Menem y a la ministra Sandra Pettovello.
La exdiputada Elisa Carrió lanzó duras críticas contra la secretaria general de la Presidencia y vinculó al propio presidente Javier Milei con presuntos hechos de corrupción en el área de Discapacidad.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.
Mensajes del interventor Marcelo Petroni los muestran coordinando con la familia Menem y arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
Vecinos alertaron la falta de respuesta de una mujer mayor y se montó un operativo conjunto en Villa Cañás. La búsqueda resultó negativa.