Elortondo: tres menores detenidos tras allanamientos por robos

En la madrugada del sábado 30 de agosto, la Policía de Investigaciones (PDI) Región 3 llevó adelante un operativo en Elortondo que terminó con tres menores detenidos y el secuestro de varios elementos vinculados a una serie de robos en viviendas de la localidad.

El procedimiento se realizó por orden del fiscal de Melincué, Julián Cochero, en el marco de una causa iniciada tras los hechos ocurridos el fin de semana del 17 de agosto, cuando delincuentes ingresaron a domicilios bajo la modalidad conocida como escruche.

Las medidas incluyeron tres allanamientos en calles Belgrano, Libertad y San Martín. En la vivienda de Libertad al 300 se secuestraron diez teléfonos celulares, una tablet, un pendrive y un collar dorado denunciado por las víctimas. En San Martín al 1600 se hallaron otros cuatro celulares y distintos elementos de interés para la causa.

Por orden del fiscal Cochero y la fiscal de Menores de Venado Tuerto, Marianela Montemarani, fueron trasladados a la Comisaría 8ª tres adolescentes de 14, 15 y 17 años para su identificación y la continuidad de las actuaciones judiciales.

El operativo contó con la participación del Grupo de Apoyo Táctico UR VIII y efectivos de la comisaría local para la custodia externa. Desde la PDI señalaron que la investigación “continúa con trabajo conjunto y organizado” en coordinación con la Fiscalía de Melincué.

En paralelo, la Comuna de Elortondo y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe implementaron refuerzos en el patrullaje y en la presencia de personal especializado, con el objetivo de brindar una respuesta rápida a la comunidad.