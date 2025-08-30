Justicia ordena revelar acuerdo de Milei con el FMI

El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente íntegro del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025. A través de esa norma, el Gobierno nacional contrajo un crédito por 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La resolución judicial responde a un amparo presentado por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, quienes denunciaron que la cartera económica incumplió la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).

Según el fallo, el ministerio intentó evitar la entrega de la documentación con “maniobras administrativas”, que incluyeron una prórroga inicial y luego la derivación a un procedimiento más restrictivo. El juez remarcó que el Estado debe cumplir con la ley aprobada por el Congreso, y recordó que la información pública “no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”.

El magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema, que considera el acceso a la información como un derecho humano fundamental. También señaló que el DNU 179/2025 no detalla las condiciones ni fundamentos del endeudamiento, lo que refuerza la exigencia de transparencia.

De esta forma, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar el expediente completo, con anexos y documentación, dentro de los próximos cinco días hábiles. La sentencia sienta un precedente en materia de control democrático y acceso a información en decisiones de gran impacto económico.