Justicia ordena revelar acuerdo de Milei con el FMI

Un juez federal intimó al Ministerio de Economía a entregar en cinco días el expediente completo del DNU que autorizó un crédito por 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.Economía30 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente íntegro del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025. A través de esa norma, el Gobierno nacional contrajo un crédito por 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La resolución judicial responde a un amparo presentado por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, quienes denunciaron que la cartera económica incumplió la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).
Según el fallo, el ministerio intentó evitar la entrega de la documentación con “maniobras administrativas”, que incluyeron una prórroga inicial y luego la derivación a un procedimiento más restrictivo. El juez remarcó que el Estado debe cumplir con la ley aprobada por el Congreso, y recordó que la información pública “no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”.
El magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema, que considera el acceso a la información como un derecho humano fundamental. También señaló que el DNU 179/2025 no detalla las condiciones ni fundamentos del endeudamiento, lo que refuerza la exigencia de transparencia.
De esta forma, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar el expediente completo, con anexos y documentación, dentro de los próximos cinco días hábiles. La sentencia sienta un precedente en materia de control democrático y acceso a información en decisiones de gran impacto económico.
