Allanan domicilios en Venado Tuerto por amenazas a colegios

Hallaron a una mujer golpeada en plaza de Venado Tuerto
La víctima, de 63 años, fue encontrada con múltiples golpes y un cordón en el cuello en la Plaza Juan Pablo II. Permanece internada mientras se investigan las circunstancias del hecho.
La PDI detuvo a un sospechoso y secuestró celulares, tablets y notebooks en el marco de una causa por intimidaciones a las escuelas ESSO 446 y ESSO 584.Policiales 30 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
En la jornada del viernes, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto llevó adelante dos allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, en el marco de una investigación por amenazas e intimidación pública contra la Escuela Secundaria Orientada N.º 446 “J. B. Alberdi” y la ESSO N.º 584 (ex Anexo Nacional).
Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda de calle Lisandro de la Torre al 300, primer piso, por orden de la fiscal de menores, Dra. Marianela Montemarani. El otro se realizó en un inmueble de calle Gobernador Pujato al 300, solicitado por la fiscal Mayra Vuletic, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Durante el operativo efectuado en barrio Santa Fe, a las 17:15, la PDI logró la detención de un sujeto y el secuestro de un teléfono celular. Según confirmaron fuentes oficiales, una de las llamadas intimidatorias recibidas en uno de los colegios había sido realizada desde una línea registrada a nombre de un mayor de edad.
En paralelo, otro procedimiento en Lisandro de la Torre al 300 permitió secuestrar seis teléfonos celulares, cuatro tablets, dos notebooks y una jeringa con sustancia líquida rojiza que será enviada a laboratorio para su análisis.
Para el cumplimiento de las medidas judiciales se contó con la colaboración de efectivos de Distrito Melincué, Firmat y personal de la Comisaría 12 de la Unidad Regional VIII. Además, participó el jefe de Agrupación Cuerpos, comisario Horacio De la Valle, especializado en la localización de artefactos y sustancias explosivas.
Cabe recordar que la ESSO 446 recibió durante la semana reiteradas amenazas telefónicas, lo que llevó a que muchos padres decidieran no enviar a sus hijos a clases hasta contar con mayores garantías de seguridad. Este viernes, en tanto, la ESSO 584 también fue blanco de una intimidación similar.
Las actuaciones fueron remitidas al MPA y a la Fiscalía de Menores, según corresponda.
