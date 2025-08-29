Debut de la Unión del Centro en el Argentino Sub16

Vóley infantil: jornada recreativa en Santa Isabel
Deportes del Sur29 de agosto de 2025GASTON PAROLA
La Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro (UDC) tuvo este jueves su estreno oficial en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C Sub16, certamen organizado por la Confederación Argentina de Hockey y que se juega en Neuquén entre el 28 y el 31 de agosto.
En su debut, el equipo mostró carácter y efectividad al imponerse 4-2 sobre la Asociación Noroeste. La apertura del marcador llegó temprano, a los 4 minutos, gracias a Victoria Medici (Sportsman), aunque la igualdad de Malena Urrutia generó suspenso en el primer tiempo. En el complemento, apareció la jerarquía de Emma Simioni (Jockey Club), quien convirtió dos goles consecutivos que encaminaron la victoria. Sobre el cierre, Lourdes Almirón (Municipalidad de Venado Tuerto) amplió la diferencia de penal, mientras que Jazmín Urturi descontó para las rivales.
Horas más tarde, la UDC afrontó su segundo compromiso ante la Federación Sanluiseña en un partido de ida y vuelta. Otra vez Medici se hizo presente en el tanteador a los 18 minutos, pero la reacción rival llegó de inmediato con un córner corto de Damaris Lucero. El conjunto puntano pasó al frente en el complemento gracias a Lucía Vázquez, aunque Unión del Centro respondió con firmeza y alcanzó el empate a través de Constanza Prada (Sportsman), también de jugada fija. El 2-2 final dejó un sabor positivo, ya que permitió a las santafesinas conservar el liderazgo de la Zona A.
Con estos resultados, Unión del Centro encabeza su grupo con 4 puntos, seguido por Noroeste (3), Sanluiseña (2) y Chaqueña (1). El próximo desafío será este viernes 29 de agosto a las 13:20 frente a la Federación Chaqueña, en un cruce decisivo para sellar el pase a las semifinales del certamen.
La delegación está integrada por jugadoras de distintos clubes de la región, entre ellos Sportsman, Jockey Club, Studebaker, Ranqueles, U y Cultura, Municipalidad de Venado Tuerto y el CEF. El cuerpo técnico es encabezado por Luciano Parola, con Darío Fabián Urraco como preparador físico, Milagros Alseda como ayudante, Milagros Aranda en kinesiología y la coordinación general de Luciano Magallanes, acompañado por Abril Benso como jefa de equipo.
Más allá de los resultados, la participación de la UDC en este Argentino de Seleccionados marca un paso histórico para la federación, que por primera vez compite con sus divisiones formativas en un certamen nacional, fortaleciendo el crecimiento del hockey en el sur santafesino.
