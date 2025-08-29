Nico Vázquez aceptó las disculpas de Mirtha Legrand tras su comentario sobre Gimena Accardi

Juana Repetto espera su tercer hijo tras separarse de Sebastián Graviotto: quién es el padre
La actriz anunció la noticia con un reel en Instagram y sorprendió a sus seguidores. El padre del bebé es su exesposo, Sebastián Graviotto.
Espectáculos29 de agosto de 2025
La reciente separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi continúa generando repercusiones públicas. En esta ocasión, las palabras de Mirtha Legrand en uno de sus clásicos almuerzos encendieron la polémica.
La conductora, conocida por no guardarse opiniones, había señalado que no le había gustado la actitud de Accardi en la ruptura, porque dejaba a su ex pareja como “un cornudo”. “Esas cosas no se explican, se ocultan”, expresó la “Chiqui”, generando fuerte debate en redes sociales y en medios de espectáculos.
Horas después, Legrand lamentó sus dichos y buscó comunicarse con Vázquez para disculparse, aunque reconoció no tener el contacto de Accardi.
Por su parte, el actor tomó el gesto con calma y dejó en claro que no guardaba rencor: “Yo te quiero mucho, no hacía falta que me llames”, respondió en diálogo con la propia conductora.
En paralelo, Mirtha adelantó que asistirá al teatro a ver “Rocky”, la obra que protagoniza Vázquez, en una señal de acercamiento tras el malestar inicial.
