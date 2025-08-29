Tarjeta Alimentar: quiénes cobran en septiembre

Gobierno aplica “mini plan” monetario hasta las elecciones
ANSES confirmó los pagos de la Tarjeta Alimentar en septiembre, con montos que llegan hasta $108.062 para familias con tres o más hijos.Economía29 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante septiembre de 2025 se acreditará el pago de la Tarjeta Alimentar, un beneficio que alcanza a más de un millón de familias en todo el país.
El programa, que forma parte del sistema de Asignaciones Familiares (SUAF), busca garantizar el acceso a alimentos básicos en los hogares con niños y en familias en situación de vulnerabilidad.
Según lo establecido, el refuerzo económico se acreditará de forma automática a:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.
Mujeres embarazadas a partir del tercer mes que perciban la Asignación por Embarazo (AUE).
Familias con hijos con discapacidad que cobren la AUH, sin límite de edad.
Madres con Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.
Los montos fijados para septiembre son los siguientes:
Familias con un hijo o embarazadas con AUE: $52.250.
Familias con dos hijos: $81.936.
Familias con tres o más hijos: $108.062.
El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria en la que los beneficiarios reciben su prestación principal, en las fechas correspondientes al calendario de pagos de ANSES.
Para verificar si corresponde el beneficio, los interesados deben ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL o DNI y clave de la seguridad social, y consultar en la sección de asignaciones.
La Tarjeta Alimentar es una política pública impulsada por el Estado nacional para reforzar los ingresos familiares y asegurar el acceso a la canasta básica alimentaria.
