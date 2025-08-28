Emma Heming habló sobre la salud de Bruce Willis

Cande Vetrano y Andrés Gil reaparecen juntos en redes
La pareja se mostró unida en Puerto Madero tras los rumores que la involucraban indirectamente en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.
La esposa del actor contó que decidió trasladarlo a un hogar especializado, donde recibe atención permanente tras su diagnóstico de demencia frontotemporal.Espectáculos28 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
Emma Heming, esposa de Bruce Willis, compartió nuevos detalles sobre el estado de salud del reconocido actor, diagnosticado en 2023 con demencia frontotemporal.
En una entrevista con Diane Sawyer para el programa Good Morning America, Heming explicó que, por recomendación médica y pensando en el bienestar de sus hijas Mabel (13) y Evelyn (11), decidió trasladar a Willis a lo que definió como un “segundo hogar”, una residencia adaptada para sus necesidades, donde cuenta con atención médica especializada las 24 horas.
“Fue la decisión más difícil, pero Bruce querría eso para nuestras hijas. Querría que estuvieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas”, señaló la esposa del protagonista de Armaggedon.
Actualmente, el actor vive en una casa con un entorno preparado, bajo la supervisión constante de un equipo de profesionales de la salud. Según Heming, se trata de un espacio “lleno de amor, calidez, cariño y risas”, en el que Willis recibe visitas frecuentes de familiares y amigos, manteniendo así el vínculo cercano con sus seres queridos.
El testimonio de Heming ofrece una mirada íntima sobre el día a día del actor y cómo su familia afronta la enfermedad, priorizando tanto su bienestar como la estabilidad de las niñas.
María Antonieta de las Nieves fue internada de urgencia el 20 de agosto. La actriz, recordada por su papel en “El Chavo del 8”, ya se encuentra en su casa bajo observación.
Emma Vich, finalista de Gran Hermano 2024, fue señalado por Pepe Ochoa tras versiones que lo vinculan con supuestas “brujerías” a Juliana Scaglione y Kennys Palacios, además de dejar un inmueble en malas condiciones.
La modelo compartió una producción en Holbox para Ricky Sarkany y aprovechó para difundir su nueva marca de yerba.
La actriz logró que sus tres hijos viajen a Estambul para iniciar una nueva etapa escolar, mientras acompaña la carrera futbolística de Mauro Icardi.
La “One” lanzó un comentario irónico tras la filmación de Icardi en ropa interior publicada por la China Suárez. También se refirió al regreso mediático de Wanda Nara.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
El Presidente se reunirá este jueves con empresarios en el CICyP. Será recibido por Bettina Bulgheroni, primera mujer en presidir la entidad.
La Justicia Federal analiza contrataciones por más de $8.000 millones adjudicadas a la droguería Suizo Argentina desde el Ministerio de Seguridad. El juez Casanello investiga posibles coimas.
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.