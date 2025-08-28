Emma Heming habló sobre la salud de Bruce Willis

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, compartió nuevos detalles sobre el estado de salud del reconocido actor, diagnosticado en 2023 con demencia frontotemporal.

En una entrevista con Diane Sawyer para el programa Good Morning America, Heming explicó que, por recomendación médica y pensando en el bienestar de sus hijas Mabel (13) y Evelyn (11), decidió trasladar a Willis a lo que definió como un “segundo hogar”, una residencia adaptada para sus necesidades, donde cuenta con atención médica especializada las 24 horas.

“Fue la decisión más difícil, pero Bruce querría eso para nuestras hijas. Querría que estuvieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas”, señaló la esposa del protagonista de Armaggedon.

Actualmente, el actor vive en una casa con un entorno preparado, bajo la supervisión constante de un equipo de profesionales de la salud. Según Heming, se trata de un espacio “lleno de amor, calidez, cariño y risas”, en el que Willis recibe visitas frecuentes de familiares y amigos, manteniendo así el vínculo cercano con sus seres queridos.

El testimonio de Heming ofrece una mirada íntima sobre el día a día del actor y cómo su familia afronta la enfermedad, priorizando tanto su bienestar como la estabilidad de las niñas.