Scaloni confirmó la lista final para las Eliminatorias

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la lista definitiva de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental y, cinco días después, visitará a Ecuador en Guayaquil.

La gran novedad es la presencia de Lionel Messi, ya recuperado de una lesión muscular, quien jugará su último partido oficial con la Selección en suelo argentino. Junto a él, Scaloni incluyó a varias jóvenes promesas que comienzan a consolidarse en el fútbol europeo.

Entre los arqueros convocados figuran Emiliano “Dibu” Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli. En defensa estarán Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Julio Soler, este último una de las sorpresas.

El mediocampo combina experiencia y juventud, con Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Para la ofensiva, Scaloni apostó por Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Valentín Carboni, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López y Messi.

La Selección llega a esta doble fecha con la clasificación asegurada y el primer lugar de la tabla garantizado, con 35 puntos y diez de ventaja sobre Ecuador, su inmediato perseguidor.