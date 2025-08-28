Jubilados cobrarán bono de $70.000 en septiembre

Caputo renovó deuda con tasas que superan el 75%
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
El beneficio alcanza a quienes perciben la mínima y busca compensar la pérdida frente a la inflación. Será liquidado por ANSES durante el próximo mes.Economía28 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario de hasta 70.000 pesos que se abonará en septiembre a jubilados y pensionados. La medida fue establecida mediante el Decreto 613/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El beneficio está destinado a los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas y graciables.
El bono será de $70.000 para quienes perciban un haber igual o menor al mínimo previsional garantizado. En tanto, quienes superen ese umbral recibirán un monto proporcional, de manera que la suma total no exceda el haber mínimo más el bono.
Desde la Casa Rosada indicaron que la medida busca mitigar el desfasaje provocado por la fórmula de movilidad que rigió hasta julio de 2024 y que no contemplaba la inflación. La nueva fórmula, vigente desde julio último, ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, aunque el Gobierno consideró necesario reforzar los ingresos de los adultos mayores de menores recursos.
El pago será implementado por la ANSES, que tendrá a su cargo la instrumentación, el control y las medidas complementarias correspondientes. El bono tendrá carácter no remunerativo y no estará sujeto a descuentos.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
El Gobierno solicitó a la jueza Loretta Preska que reconsidere la orden de entregar comunicaciones privadas de funcionarios en el litigio por la expropiación de YPF. Podría apelarse en caso de rechazo.
El organismo previsional informó el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo y asignaciones familiares para este miércoles.
La medida busca transparentar el reparto de horarios de vuelo y dejar atrás las decisiones discrecionales en los aeropuertos argentinos.
El Banco Central volvió a subir los encajes bancarios en la previa de la licitación de $13,7 billones. La medida busca reducir la circulación de pesos y contener la presión sobre el dólar.
Jubilados con haberes superiores a la mínima y beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 2 y 3 cobran hoy. También siguen vigentes las Asignaciones de Pago Único y las de PNC para todas las terminaciones hasta el 10 de septiembre.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.