Jubilados cobrarán bono de $70.000 en septiembre

El Gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario de hasta 70.000 pesos que se abonará en septiembre a jubilados y pensionados. La medida fue establecida mediante el Decreto 613/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El beneficio está destinado a los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas y graciables.

El bono será de $70.000 para quienes perciban un haber igual o menor al mínimo previsional garantizado. En tanto, quienes superen ese umbral recibirán un monto proporcional, de manera que la suma total no exceda el haber mínimo más el bono.

Desde la Casa Rosada indicaron que la medida busca mitigar el desfasaje provocado por la fórmula de movilidad que rigió hasta julio de 2024 y que no contemplaba la inflación. La nueva fórmula, vigente desde julio último, ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, aunque el Gobierno consideró necesario reforzar los ingresos de los adultos mayores de menores recursos.

El pago será implementado por la ANSES, que tendrá a su cargo la instrumentación, el control y las medidas complementarias correspondientes. El bono tendrá carácter no remunerativo y no estará sujeto a descuentos.