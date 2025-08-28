Firmat: abren inscripciones a cursos gratuitos de la UNR

Incautan más de 120 prendas con pieles de especies en extinción
El Centro Universitario Firmat habilitó la inscripción para una nueva edición de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario. Hay propuestas con salida laboral en distintas áreas.Sociedad28 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El Centro Universitario de Firmat (CUF) informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos gratuitos de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), correspondientes al segundo cuatrimestre de 2025.
La inscripción será presencial en la sede del CUF, ubicada en la Estación del Ferrocarril, en los siguientes horarios: miércoles 27 de agosto, de 12 a 15 horas, y jueves 28 de agosto, de 9 a 12 horas.
La propuesta académica contempla capacitaciones con orientación práctica y salida laboral. Entre las opciones se destacan: Higiene y seguridad industrial, Auxiliar asistente jurídico, Recursos Humanos, Auxiliar administrativo contable, Mantenimiento industrial, Solidworks, Programación CNC, Impresión 3D, E-commerce, Gestión de redes sociales, Comunicación digital con IA, Microsoft Excel y Fundamentos de Data Analytics, entre otros.
Los requisitos para inscribirse son: tener más de 18 años, cumplir con las condiciones específicas de cada curso, inscribirse en una sola capacitación y contar con disponibilidad horaria. En algunos casos, se solicita disponer de herramientas digitales propias.
Quienes deseen más información pueden comunicarse al teléfono 3465 599105, donde se brinda asesoramiento sobre contenidos y requisitos de cada propuesta.
