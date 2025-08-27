Cristina Kirchner denunció una “catástrofe social” y comparó la crisis con 2001

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente con un mensaje de audio transmitido en el acto “La fuerza de la salud”, encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof en Pilar. Allí describió la situación de los jubilados como una “catástrofe social” y la comparó con la crisis de 2001.

“Hay jubilados que parten en tres pedacitos la pastilla de la presión porque no les alcanza. Me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales por unidad”, señaló en su discurso grabado.

Cristina aseguró que los hospitales públicos “no dan abasto” por la creciente demanda de personas que perdieron el trabajo o no pueden pagar una prepaga. Además, vinculó esta problemática con el caso de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): “No les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos si cobraban coimas por los porcentajes de los medicamentos comprados para discapacitados”.

La exmandataria también apuntó contra el Poder Judicial y cuestionó la desaparición de la “doctrina Irurzun” en investigaciones que hoy alcanzan al presidente Javier Milei, su hermana Karina y allegados. “Todo es parte de un proceso de disciplinar a la dirigencia política para que a nadie se le ocurra proteger a los vulnerables”, concluyó.