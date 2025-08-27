Gobierno descarta nuevos aumentos en prestaciones por discapacidad

Adorni sobre el ataque a Milei: “Kirchnerismo nunca más”
El Informe de Gestión N.º 144, que Guillermo Francos presenta hoy en Diputados, confirma que no hay previstas actualizaciones en los aranceles del sistema de prestaciones básicas.País27 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expondrá este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación el Informe de Gestión N.º 144, en medio de la polémica por los audios que involucran a exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En el documento de 1.223 páginas, el Gobierno respondió a 1.337 preguntas elaboradas por legisladores. Un número significativo estuvo enfocado en la situación de las personas con discapacidad, en particular sobre certificaciones, inclusión laboral, prestaciones y presupuesto de la ANDIS.
El informe oficial indica que no se contemplan nuevos incrementos en los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La última actualización fue en noviembre de 2024, con porcentajes de entre 0,5% y 1%, además de un adicional del 20% en la zona patagónica.
El Ejecutivo señaló que se priorizarán auditorías en el sistema de pensiones para “redirigir recursos a quienes más lo necesitan” y que la discusión sobre aranceles continúa en el Directorio del Sistema de Prestaciones, donde participan el Ministerio de Salud, la ANDIS y organizaciones civiles.
Actualmente, según datos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, 1.855.978 personas poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en el país, con una fuerte concentración en la provincia de Buenos Aires (40,5% del total).
El debate sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente vetada por el presidente Javier Milei y rechazada en primera instancia por Diputados, se mantendrá como telón de fondo en la sesión de hoy.
