Cámara ordena verificar posible manipulación de audios en la causa ANDIS

La Cámara Federal porteña pidió al juez Sebastián Casanello profundizar la pericia sobre los audios que involucran al ex titular de ANDIS, Fernando Spagnuolo, para determinar si fueron editados o manipulados.

País04/12/2025Oscar A CanaveseOscar A Canavese
T6HEVB346NHD5C54LA73UI32NQ

La Cámara Federal de Buenos Aires ordenó al juez Sebastián Casanello avanzar con nuevas medidas periciales para determinar si los audios difundidos en la causa ANDIS, que comprometen al ex director ejecutivo Fernando Spagnuolo, fueron manipulados o editados.

El tribunal sostuvo que resulta “indispensable” verificar la autenticidad del material, luego de que la defensa del ex funcionario planteara que los registros podrían haber sido recortados o alterados antes de su difusión pública. En este marco, los camaristas indicaron que la investigación debe incorporar estudios técnicos que permitan precisar la trazabilidad de los audios.

Además, se señaló que las grabaciones fueron entregadas por un denunciante cuya relación con Spagnuolo está siendo analizada en el expediente, por lo que la Cámara consideró necesario profundizar las circunstancias de cómo fueron obtenidas y si se preservaron correctamente.

La resolución también insta al juzgado a revisar otros elementos aportados en la causa para establecer si existe correlación entre los audios y los hechos investigados. Para los camaristas, una pericia completa permitirá avanzar con mayor claridad en la valoración de las pruebas.

La causa ANDIS investiga supuestas irregularidades durante la gestión de Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Con estas nuevas medidas, la Justicia busca determinar la validez de una de las pruebas centrales del caso y definir los próximos pasos del proceso.

Te puede interesar
720

Monteoliva asume como nueva ministra de Seguridad

SOFIA ZANOTTI
País02/12/2025

Alejandra Monteoliva toma hoy el mando del Ministerio de Seguridad tras la salida de Patricia Bullrich, quien asumió como senadora. La funcionaria destacó la continuidad de la gestión y agradeció la confianza del presidente Javier Milei.

Lo más visto
santiago-ascacibar-estudiantes-la-plata-capitan-formacion-scaled

River avanza por Santiago Ascacíbar para 2026

GASTON PAROLA
Deportes03/12/2025

El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.

Boletín de noticias