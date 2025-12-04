Cristina Kirchner pidió salir a la terraza y revelan el motivo
La Cámara Federal porteña pidió al juez Sebastián Casanello profundizar la pericia sobre los audios que involucran al ex titular de ANDIS, Fernando Spagnuolo, para determinar si fueron editados o manipulados.País04/12/2025Oscar A Canavese
La Cámara Federal de Buenos Aires ordenó al juez Sebastián Casanello avanzar con nuevas medidas periciales para determinar si los audios difundidos en la causa ANDIS, que comprometen al ex director ejecutivo Fernando Spagnuolo, fueron manipulados o editados.
El tribunal sostuvo que resulta “indispensable” verificar la autenticidad del material, luego de que la defensa del ex funcionario planteara que los registros podrían haber sido recortados o alterados antes de su difusión pública. En este marco, los camaristas indicaron que la investigación debe incorporar estudios técnicos que permitan precisar la trazabilidad de los audios.
Además, se señaló que las grabaciones fueron entregadas por un denunciante cuya relación con Spagnuolo está siendo analizada en el expediente, por lo que la Cámara consideró necesario profundizar las circunstancias de cómo fueron obtenidas y si se preservaron correctamente.
La resolución también insta al juzgado a revisar otros elementos aportados en la causa para establecer si existe correlación entre los audios y los hechos investigados. Para los camaristas, una pericia completa permitirá avanzar con mayor claridad en la valoración de las pruebas.
La causa ANDIS investiga supuestas irregularidades durante la gestión de Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Con estas nuevas medidas, la Justicia busca determinar la validez de una de las pruebas centrales del caso y definir los próximos pasos del proceso.
