Monteoliva asume como nueva ministra de Seguridad

Alejandra Monteoliva asumirá este martes como ministra de Seguridad de la Nación, luego de la salida de Patricia Bullrich, quien juró como senadora por La Libertad Avanza. La designación fue oficializada en las últimas horas y marca un recambio dentro del gabinete nacional.



La funcionaria confirmó su llegada al cargo a través de un mensaje en redes sociales. “Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido”, expresó.

Monteoliva destacó la gestión de su antecesora y señaló que la doctrina basada en “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio” será sostenida y fortalecida durante su mandato. “Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”, afirmó.

Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, agradeció el trabajo desarrollado por Bullrich en el ministerio, quien esta semana formalizará su ingreso al Senado. Además, ratificó que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso la esperada reforma del Código Penal.

La asunción de Monteoliva busca garantizar continuidad en las políticas de seguridad, en un contexto de cambios institucionales y desafíos en materia de prevención y control del delito.